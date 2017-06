El cantante de música urbana Joan Manuel Nova (El Sujeto) amenazó en un video que colgó en Instagram a un empelado de una reconocida conocida discoteca del municipio Santo Domingo Este que supuestamente le debe un dinero de un show.

El autodenominado “Oro 24” manifestó que el empelado, a quien identificó solo como “Sammy”, lo hizo subir a tarima junto a sus músicos y que no les pagó para “lucírsela delante de la gente”.

“Yo no soy guaremate tuyo, ni empelado tuyo, ¿oíste? Tú me vas a dar mis cuartos, a la buena o la mala, tú puedes andar con 20 seguridades, tú puedes tener ametralladora… pero yo no trabajo contigo”, le advirtió.

El intérprete de “Con cotorra no”, exhortó a “Sammy” que ponga en libertad al mambero “Omega” para que le resuelva, pero que le busque el dinero que supuestamente le debe.

“Nos vamos a matar en la calle tú y yo, si tú no me buscas mis cuartos, ¿oíste?, ¿oíste?, ¿tú me estás escuchando lo que te dije, verdad? No te voy a decir más nada, sabes que lo que conmigo, yo me mato hasta con el diablo por lo mío”, advirtió El Sujeto, quien concluyó diciendo que no le dará más luz (oportunidad).

Pese a la trascendencia que ha tenido el video, el mismo ya no aparece en el Intsgram del artista.

En el 2012 fue apresado bajo la acusación de seducir a una menor de edad y amenazar de muerte a la hermana de esta.

Además, en el año 2013 el exponente de música urbana estuvo preso porque supuestamente secuestró y agredió a un joven en el sector Mandinga del mismo municipio.