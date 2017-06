Magic Juan critica urbanos criollos no trasciendan a nivel internacional

Con más de 20 años de carrera musical, John Wilson, nombre de pila de Magic Juan, próximamente lanzará su álbum número cuatro, en el que apuesta al género urbano, el cual ha ganado terreno en la República Dominicana. Durante su pasada presentación en el Anfiteatro de Puerto Plata, el artista estrenó “Chévere”, sencillo que forma parte de este nuevo disco cuyo nombre aun no quiere revelar.



“Ya realizamos el video y todo. Lo hice con un productor electrónico dominicano que se llama Happy Colors, que trabaja con Sony, y viene del corillo de la gente más dura en ese género, como DJ Diplo y del guitarritas Skrillex. Es como el primer tema de Colors, estamos grabando, tratando de terminar mi álbum número cuatro”, agregó.



Sin embargo, pese a que “El negrito del swing”, como también es conocido, lleva seis años sin estrenar una producción musical, su música continúa en el gusto popular, lo cual atribuyó a que “siempre ofrece una propuesta diferente y progresiva”.



“Aunque pase el tiempo estas canciones se van a escuchar nuevecitas, y los éxitos que son así proyectan energía a las personas sin importar la edad, aunque pasen 20 años los temas seguirán vigentes”, subrayó.



Manifestó que se siente bien porque son trabajos que hace de corazón, sin conocer cuáles serán los resultados.



El exvocalista de la agrupación Proyecto Uno valoró el potencial artístico que tienen los exponentes de música urbana criollos y resaltó, entre ellos, el trabajo de El Mayor Clásico y Lápiz Consciente.



El artista estadounidense de origen dominicano criticó que la mayoría de los urbanos criollos no buscan traspasar fronteras con su música y se quedan haciendo un trabajo dirigido solo para los dominicanos, aunque visiten otros países.



“Yo quisiera ver el movimiento urbano dominicano llegar a escenarios internacionales. Por lo que veo, se proyectan más en el público dominicano radicado en Boston, Nueva York, Miami, España, pero no veo que lo hagan para otro público como el chileno, colombiano, australiano (...) eso es lo que quiero ver”, expresó el intérprete de “El tiburón”.



Insistió y aconsejó a los protagonistas del género urbano local a internacionalizarse para que el mercado local no se canse de ellos.



“Mi consejo para todos los que están aquí trabajando es que traten de internacionalizarse, de llegar a otros mercados, porque cuando se canse este mercado, no pueden hacer nada más. Lo recomendable es tener otros donde se les pueda dar un “break” y alimentar otro público”, consideró el artista.



El intérprete de merenhause reveló a elCaribe que está trabajando con el rapero intérprete de “Por accidente”, para lograr un intercambio musical.