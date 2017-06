Protestas en Venezuela dejan un muerto

Caracas. Una de las principales ciudades de Venezuela amaneció el martes con más de medio centenar de comercios saqueados, oficinas públicas incendiadas y decenas de calles bloqueadas luego de violentos incidentes que dejaron un militar muerto y dos centenares de detenidos. Los disturbios se registraron en Maracay, capital de estado de Aragua y uno de los principales centros industriales y militares del país, luego de una protesta nacional de la coalición opositora que incluyó el cierre de algunas vías por varias horas.



“Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos lo haríamos con las armas”, agregó.



Al menos 68 comercios entre supermercados, farmacias, panaderías, carnicerías y licorerías fueron saqueados durante la noche del lunes en diferentes zonas de Maracay, indicó a la prensa la gobernadora oficialista de Aragua, Caryl Bertho. Los saqueos se extendieron hasta el martes cuando fueron atacados un supermercado y el mercado de mayoristas de Maracay, dijo el coordinador del partido opositor Primero Justicia en Aragua, Richard Mardo.



Incidente



Un inspector de la policía científica de Venezuela, identificado como Oscar Pérez, sobrevoló la sede del Supremo en Caracas en un helicóptero on un mensaje por la “libertad” del país y más tarde pidió a través de un vídeo la renuncia del presidente. Maduro aseguró poco más tarde que “esta persona lanzó unas granadas, una no explotó”, aunque no informó acerca de los otros explosivos que supuestamente habría lanzado el policía a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y apuntó que este fue un “ataque terrorista armado” contra las instituciones del país. El agente fue fotografiado junto a otros uniformados a bordo de la aeronave con una pequeña pancarta en la que se leía “350 libertad” en alusión al artículo de la Constitución que llama a desconocer “cualquier régimen” que contraríe las garantías democráticas.