Qué tomar en cuenta al elegir un nuevo colegio para tu hijo

Existen múltiples factores por los que papá y mamá deciden cambiar a su hijo/a de colegio o escuela. Normalmente, esto ocurre por temas relacionados con una mudanza, cambio de trabajo, viajes de negocios, situación económica o, simplemente, por la necesidad de mejorar la educación de los hijos, señala la psicóloga Aby Morel.



A la hora de elegir el centro educativo de preferencia, Morel expresa que, “los padres deben tener presente qué tan lejos está de la casa o del trabajo que tienen, así como qué tan positivo será la formación académica del niño y las actividades recreativas y religiosas que podrá practicar en el centro”.



Morel indica que es muy importante investigar la metodología que utiliza la institución y sus actividades extraescolares para que el niño pueda desarrollar otras competencias y habilidades.



También, los padres deben buscar información sobre los puntos fuertes del centro: si se destaca por su formación musical, nuevas tecnologías, literatura, deportes, oratoria, idiomas... De igual forma, cuáles son sus líneas ideológicas, que, preferiblemente, deben ir acordes con sus creencias para que no hayan contradicciones durante la educación del niño.



La adaptación



Sin embargo, ante todo esto, Morel destaca que el cambio puede llevar consigo un proceso de adaptación en el niño, lo cual repercute en cualquier etapa del ser humano.



En el caso de los niños, la especialista explica que un cambio puede influir de forma positiva o negativa en el desempeño académico, la conducta, la interacción social y en la estabilidad emocional del pequeño.



Ahora bien, ¿por qué esto ocurre? Pues, porque de manera regular todos experimentamos temor, angustia y preocupación ante lo desconocido. De manera que los niños no escapan de estos sentimientos al enfrentarse a la idea de cambio de ambiente escolar.



Según Morel, el hecho de salir de casa, integrarse a un ambiente con compañeros nuevos, incluso, enfrentarse a normas, reglas y directrices distintas a las de la escuela anterior, representa un impacto psicológico y social para la salud mental del niño.



A diferencia del adulto, por el bagaje de experiencias que ya tiene, el niño necesita más tiempo para adaptarse a un ambiente desconocido, por lo que la experta destaca que es responsabilidad de los padres ayudarles a sentirse seguros y protegidos en el lugar donde pasarán la mayor parte del día, la escuela.



“La adaptación del niño ante los nuevos acontecimientos de su vida va a depender de la personalidad que el niño, a su temprana edad, empieza a desarrollar, y de cómo los padres le enseñen a integrarse en las distintas actividades sociales, como por ejemplo, cumpleaños, algún deporte, encuentros religiosos”, enfatiza.



Por esas razones, Morel manifiesta que antes de tomar la decisión de cambiar al niño de colegio o escuela es deber de los padres conocer qué opina el niño al respecto, para que el infante manifieste sus emociones y ellos sepan cómo ayudarlo a aceptar la decisión, para que vaya adaptándose al hecho de que habrá un cambio en cuanto a su entorno educativo se refiere.



Medidas



Para que el niño asimile de manera adecuada y se adapte al cambio sin afectar su salud emocional frente a esta situación, que para un niño puede resultar traumática si no se le da el debido seguimiento, la psicóloga recomienda:



Participarle al niño lo que están considerando y así conocer cuál es su opinión al respecto para llegar a acuerdos. Al momento de buscar escuela o colegio, involucre al niño en la búsqueda de la misma.



Además, asegúrate de que al niño le agrada el nuevo centro educativo donde pasará todo un año escolar. “Imagínate lo difícil que sería para el niño pasarse todo un año escolar en un lugar que no le parezca acogedor, podría afectar su rendimiento académico”, dice la especialista.



Por igual, tome la iniciativa de llevar al niño a conocer el recinto educativo, y no está de más que lo presente ante las autoridades de la institución, para que se sienta seguro y protegido en el lugar.



Asimismo, ayuda al niño a ver el cambio como una oportunidad para relacionarse con más amigos, y en caso de que haya tenido un conflicto en la escuela anterior lo ayude a asumir una mejor conducta.



Para lograr una adaptación es muy importante que los padres les resalten a sus hijos las cualidades positivas de la nueva escuela y las actividades en las que podría participar, entre otras.

