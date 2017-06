Romeo Santos estrena “Imitadora”, de su disco “Golden”

28/06/2017 12:00 AM - El Caribe

Romeo Santos vuelve a sorprender al público con la canción “Imitadora”, la cual forma parte del disco Golden, que saldrá el 21 de julio, el día en que cumpla 36 años. Luego de debutar en la posición número uno en la lista de Billboard con “Héroe favorito”, Romeo Santos llega a conquistar con “Imitadora”. Ahora, “El Rey de la bachata” le canta a la nostalgia del amor de una mujer que en el pasado ardía de pasión y hoy solo se pregunta qué pasó.



“Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora, usurpadora, exijo contigo una entrevista sospecho plagio a mi señora, mala imitadora”, dice la canción.



“Imitadora” es una bachata al estilo de Romeo Santos que destaca la fusión de ritmos que hace tan particular la conocida bachata del cantautor.



Hace algunos días, Romeo confirmó que el 19 de julio estará presente en el Museo de Cera “Madame Tussauds New York” para develar y acompañar su figura de cera.



Este año ha sido muy significativo para el exlíder del desaparecido grupo Aventura. En febrero pasado fue honrado con un galardón especial: el Premio Lo Nuestro a la Excelencia Musical.



De acuerdo a los organizadores de la ceremonia del 23 de febrero, el artista fue escogido por su “carrera musical extraordinaria y las contribuciones que ha hecho” a la música latina.



También se colocó entre las luminarias que entrarán al Salón de la Fama de los Compositores Latinos para el 2017, junto a Enrique Iglesias, Ricardo Montaner, Caetano Veloso, Juanes, Ana Gabriel, Fher Olvera y Rubén Blades.



El video lirycs de “Imitadora”, publicado en su canal oficial de YouTube, generó 5,312,325 de reproducciones en cuarto días. Es el segundo sencillo de “Golden”, el primero, “Héroe favorito”, superó las 112 mil vistas.