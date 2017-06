Valdez Albizu advierte que activos virtuales como Bitcoin, Litecoin o Ethereum no gozan de protección legal

28/06/2017 10:46 AM - Redacción

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), licenciado Héctor Valdez Albizu, advirtió que “los activos virtuales como Bitcoin, Litecoin, Ethereum, entre otros, no cuentan con el respaldo del BCRD y, por lo tanto, no gozan de la protección legal que otorga el marco jurídico de la República Dominicana”.

Valdez Albizu hizo esa afirmación en su discurso de inauguración del foro “Modernas amenazas a la seguridad: ciberseguridad, comercio ilícito y falsificación de medicamentos, organizado por la Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana (BRITCHAM).

Estos activos virtuales reflejados en muchos medios de comunicación no pueden ser considerados como divisas extranjeras bajo el régimen cambiario, “puesto que no son emitidos ni se encuentran bajo el control de ningún otro banco central extranjero, razón por la cual no reciben las garantías ni seguridad que ofrece la intermediación cambiaria ni la libre convertibilidad consagradas en los artículos 28 y 29 de la Ley Monetaria y Financiera”, indicó Valdez Albizu.

Aprovechó para dar la primicia de que la Junta Monetaria, en su sesión del jueves 22 de los corrientes, instruyó al BCRD, entre otras medidas, a publicar y dar difusión por todos los medios, a un aviso advirtiendo a los agentes económicos, al público en general y a las entidades financieras, sobre los riegos asociados al uso de activos virtuales como medio de inversión o de pago en la República Dominicana.

El Peso Dominicano es la unidad monetaria nacional

Hablando ante Chris Campbell, embajador del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y José A. Rodríguez, presidente de la Britcham, el gobernador Valdez Albizu recordó que la Constitución de la República Dominicana, en sus artículos 228 hasta el 230, consagra al Peso Dominicano como la unidad monetaria nacional.

Señaló que, asimismo, designa al BCRD como único emisor de los billetes y monedas en circulación, y establece la fuerza liberatoria del Peso Dominicano, atribuyéndole plenos efectos liberatorios para todas las obligaciones públicas y privadas en todo el territorio nacional, como también se establece en el artículo 24 de la Ley Monetaria y Financiera N° 183-02 del 21 de noviembre de 2002.

En tal virtud, Valdez Albizu apuntó que “los activos virtuales mencionados no son una moneda de curso legal y, por sí mismos, no poseen fuerza liberatoria, por lo que no puede ser garantizado su uso como medio de pago en nuestra economía, ni ninguna persona está en la obligación de aceptarlos como medio de pago de bienes o servicios prestados”.

Con esta aclaración, el gobernador del BCRD trata de que se disipen y eviten las confusiones entre los usuarios del sistema financiero y la ciudadanía en general, sobre cualquier operación que se pretenda realizar utilizando este esquema.

En el Foro Empresarial organizado por la Britcham también estuvieron presentes el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), José del Castillo Saviñón, el director general de Aduanas, Enrique Ramírez Paniagua, y la directora de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios del ministerio de Salud Pública, Karina Mena.

Política Nacional de Seguridad Cibernética

El BCRD ha estado colaborando con el INDOTEL en la elaboración de la Política Nacional de Seguridad Cibernética, que trazará las pautas generales y posteriores planes de acción de cara a la prevención puntual frente a las amenazas internas y externas. “Se está trabajando en la definición de reglas muy claras en materia de ciberseguridad financiera, en la forma de un Reglamento, que estará en vigencia antes de que finalice el año”, anunció Valdez Albizu.

Destacó que el BCRD y las entidades que conforman el sistema financiero nacional, vienen cumpliendo con las normas internacionales en materia de protección frente a ciberataques, y se mantienen constantemente vigilantes y actualizados para proteger los datos y la información sensitiva que custodian.

Durante su discurso, el gobernador de BCRD indicó que le parece importante que los gobiernos a nivel global participen activamente en el fortalecimiento de los esfuerzos para enfrentar el ciberdelito y para educar a las empresas y ciudadanos en esta materia. “Y debe ser un proceso colaborativo público-privado para que sea inclusivo y efectivo”, consideró.

En el foro, se expusieron los temas Ciberseguridad: amenazas claves a la estabilidad financiera; Comercio ilícito de productos: impacto en la economía dominicana; y Falsificación de medicamentos: amenazas a la salud y la economía.