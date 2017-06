Chris Paul es transferido a los Rockets

Houston. Chris Paul se muda a Houston para conformar un binomio de estelares escoltas con James Harden, y con el que los Rockets confían atrapar un campeonato de la NBA. Los Rockets de Houston alcanzaron un acuerdo para adquirir a Paul de los Clippers de Los Ángeles a cambio de Patrick Beverley, Lou Williams, Sam Dekker y una elección protegida de primera ronda del draft del próximo año, informó ayer a The Associated Press una persona al tanto de la negociación. La persona habló a condición de mantener el anonimato dado que los equipos no han concretado el intercambio, ya que el periodo de agencia libre inicia el sábado.



Paul, un armador de 32 años que ha sido seleccionado al Juego de Estrellas en nueve oportunidades, optó por extender su contrato a fin de que los Clippers pudieran canjearlo.

En su carrera de 12 años en la liga, Paul promedia 18.7 puntos, 9.9 asistencias, 4.4 rebotes y 2.3 robos.



Pero se ha visto marcado por las críticas en las últimas temporadas por no poder llevar a los Clippers más allá de la segunda ronda de los playoffs. Los Ángeles avanzó a la postemporada en cada una de las seis campañas de Paul con el equipo, pero los Clippers fueron eliminados en la primera ronda tres veces y en las semifinales de la Conferencia del Oeste en las otras ocasiones.