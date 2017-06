CNM cerró proceso con 183 postulados

El Consejo Nacional de la Magistratura culminó ayer con el proceso de postulación e inscripción de los aspirantes a jueces de las altas cortes con un total de 183 participantes. En el proceso, que se inició el pasado miércoles 14 de junio, participaron abogados y jueces de carrera, quienes en su mayoría fueron postulados por organizaciones de la sociedad civil. En su cuenta de Twitter, el CNM informó que de las 183 propuestas de candidaturas recibidas, 165 sometieron la documentación requerida.



Las puertas de la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), fueron cerradas pasadas las 8:00 de la noche, cuando no había más personas esperando. A través de su cuenta de twitter el CNM actualizó diariamente el nombre de los postulados, quienes ahora deberán someterse a un proceso de selección. En total se elegirán cinco jueces con sus suplentes para el Tribunal Superior Electoral y cuatro jueces para la Suprema Corte de Justicia.



Algunos de los propuestos e inscritos el día de ayer, son José Alejandro Vargas, Ana Teresa Pérez Báez, Amadeo M. Julián Cedano, Luis A. Mora Guzmán, Carmen E. Mancebo Acosta, John Newton Guiliani Valenzuela, Lorenzo Arismendys Emeterio Rondón, Sonia del Carmen Espejo Rodríguez, Héctor Ávila, Mariano Américo Rodríguez Rijo, Fernan Leandry Ramos Peralta, Bernabel Moricete Fabián, Julio Manuel Blasco Antuña y Pedro José Duarte Canaán.



El juez coordinador de los Juzgados de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, quien formalizó ayer su postulación como juez de la SCJ ante el CNM destacó que sobre los hombros de los jueces descansa una responsabilidad extraordinaria, porque la Justicia es el fundamento de la paz social y es uno de los mejores remedios para curar las enfermedades de la sociedad.



“Sobre nuestros hombros descansa esa gran responsabilidad, no importa el ámbito que sea, ya sea la justicia penal o electoral y por eso me siento agradecido de todo el respaldo que me han dado diversas organizaciones y espero que el CNM juegue su papel de elegir jueces que cumplan con los requerimientos y las exigencias de la sociedad”, señaló.



Agregó que en estos momentos la justicia electoral requiere una redimensión en cuanto a la imagen que debe proyectar hacia el pueblo y hacia los partidos políticos y aclaró que también aceptaría formar parte del TSE. Vargas fue postulado por la fundación del doctor Cruz Jiminián; además de la Fundación Universal Crecimiento y Oportunidad, la Fundación Justicia y Transparencia y la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco).



El CNM informó que el sumario de todos los expedientes completos recibidos estará disponible en el portal electrónico del organismo para consulta de la ciudadanía, incluyendo detalles como el formulario.

Expresidente de la SCJ aspira a presidir el TSE

También, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien fue inscrito por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) como candidato a juez del Tribunal Superior Electoral (TSE), manifestó que sólo aceptaría esa posición si se cumple con una serie de requisitos que él exige. Expresó que únicamente aceptaría ser miembro del TSE si es escogido de manera unánime y si conoce a los demás miembros del TSE.