Empieza la puja por vocería en la Cámara Diputados

Se avecina una lucha soterrada pero intensa por las aspiraciones a las vocerías de los partidos con representación en la Cámara de Diputados mientras está cerca el fin de la presente legislatura el próximo 25 de julio. El 16 de agosto se inicia la segunda legislatura ordinaria del presente año y es la fecha marcada para la renovación de los bufetes directivos en el Congreso Nacional, así como para designar quiénes serán los voceros de los partidos que allí convergen.



En el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) las candidaturas para la vocería no están tan definidas como lo está la presidencia de la Cámara de Diputados para los próximos tres años, que ya fue acordada en el Comité Político de ese partido. En esta posición, el CP aún no ha dictado una línea a sus congresistas.



El actual vocero del partido de Gobierno, Gustavo Sánchez, aspira a seguir al frente de la bancada del PLD. Sin embargo, Gustavo no está solo en las aspiraciones, pues en los pasillos congresuales se dice que Elías Serulle quiere ser vocero nueva vez, posición que ocupó por tres años.



De otro diputado que se rumora es Elpidio Báez, quien también tuvo el cargo en 2015, cuando le sucedió a Rubén Maldonado, que este año no aspira, pues por el acuerdo del CP-PLD, será presidente de la Cámara a partir del 16 de agosto.



De los diputados del PLD que ocupan su curul por primera vez, hasta el momento no hay ninguno que pretenda postularse o al menos no lo ha externado.



En el PRM aspiran muchos



En el Partido Revolucionario Moderno (PRM) se da todo lo contrario al panorama del PLD, pues la mayoría de los que quieren alzarse con la vocería son los noveles y ninguno, a excepción de su actual vocero, ha estado antes en esa posición.



En ese partido es donde hay más aspirantes. Toda una camada de diputados, quieren suceder a Alfredo Pacheco, que aún no decide si se repostulará o no.



En el partido que tiene más sangre nueva en el Congreso, se cuecen tres escenarios distintos. Hay un grupo que afirma se debe esperar a que Pacheco tome la decisión de seguir al frente de la vocería o decline para apoyar otro candidato.



Otro grupo de unos 17 diputados tienen seis candidatos que acordaron realizar una preselección entre ellos para entonces, elegir uno y los demás se comprometieron a apoyar al que resulte electo.



En este grupo de aspirantes se encuentran: Ulises Rodríguez, Bertico Santana, Amado Díaz, Elías Báez, Rafael Arias y Ronald Sánchez. De estos seis, solo Rodríguez y Santana han sido legisladores con anterioridad. Rodríguez en los periodos 2002-2006 y 2006-2016. En tanto que Santana es diputado desde el 2006.



Otro planteamiento en el PRM es que primero se debe establecer un perfil con las cualidades que deber poseer un vocero y luego que se proponga un candidato.



Esta corriente sostiene que “Alfredo Pacheco es un persona con demasiada experiencia y liderazgo que no puede ser sustituido por cualquiera”. Esto lo sustentan Josefa Castillo, Ginette Bournigal, Napoleón López Rodríguez, Darío Zapata, Agustín Burgos, Julito Furcal, Alexis Jiménez, entre otros.



En este grupo proponen al diputado de Santiago Víctor D’ Aza, quien representa al PRM en las discusiones actuales de la ley de partidos como secretario.



Otros nombres que suenan es el de la vicevocera Gloria Reyes, Faride Raful y Wellington Arnaud, aunque no han sido propuestos por ninguna de las corrientes.



En el PRM la Comisión Política, el máximo órgano de dirección de ese partido no ha establecido postura. En las próximas semanas Pacheco dirá si aspirará o no a seguir representando los diputados de su partido.



Mientras que en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), no se conoce si alguien aspire a suceder a Radhamés González, su actual vocero.

El Partido Reformista es reeleccionista

En el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) no hay diputados que estén detrás de la vocería que posee Máximo Castro Silverio, quien en su larga trayectoria de 30 años como legislador ha sido vocero en muchas ocasiones.



Castro Silverio, del grupo de Quique Antún en el PRSC, dice que hay que esperar a finales de julio para saber si será reelecto, aún cuando sus colegas lo siguen alentando. Pedro Botello, diputado reformista dice que “Máximo se puede quedar ahí eternamente, porque los representa”.



En tanto que de la facción de Ito Bisonó no ha surgido ningún nombre