Héctor Montaner: “No me molesta cargar con el éxito de mi papá”

La pasión del cantautor venezolano Ricardo Montaner por la música es un componente tan fuerte en su ADN que sus hijos lo heredaron y lo llevan con orgullo. Además de Evaluna, quien se dio a conocer con la canción “La gloria de Dios”, junto a su padre, Mauricio y Ricardo también cosechan buenos frutos como el dúo Mau y Ricky). Ahora, Héctor retoma el camino musical luego de varios años que dedicó por completo a su familia.



Aunque logró reconocimiento con sus dos discos anteriores, Amor del Bueno y Apariencia, Héctor continúa llevando, al igual que sus hermanos, la etiqueta de “el hijo de Montaner”. Pero esto no es algo que le disgusta.



“¡Que rico es eso! Que me llamen el hijo de Montaner”, dijo con entusiasmo a elCaribe durante una entrevista vía telefónica desde su residencia en Miami.



“Al contrario, no me molesta cargar con el éxito mi papá. Si fuese algo negativo, fuese bien difícil cargar con mochilas ajenas, pero mi padre es un artista muy exitoso en su carrera”, agregó el segundo retoño de los cinco que tiene el intérprete de “La cima del cielo”.



Héctor resaltó que trabajó en dos giras que su progenitor realizó por varios países, ya que, además de cantautor, es percusionista. También recordó que para sus dos discos Ricardo Montaner ha colaborado como si fuesen propios.



“Mi familia siempre ha ido de la mano conmigo y hemos colaborado el uno con el otro. He colaborado con Mau, Ricky y con Evaluna en cosas muy puntuales para sus proyectos. Me entusiasma mucho, porque la verdad es que esos chamos tienen un talento que me matan… soy fanático de ellos”, expresó.



Resaltó la unidad familiar, y aunque no han hecho colaboraciones juntos, poner sobre una mesa de debate sus proyectos y composiciones es otra de las cosas que comparten.



Durante la conversación con este diario, hizo énfasis en la admiración y el respeto que siente por Ricardo Montaner como artista, el que entra con él a un estudio de grabación o el que ve en los escenarios, pero en especial por el padre que le pelea a su hijo cuando no lo llama.



Aunque estaba enfocado en la música, Héctor Montaner no imaginaba que la paternidad cambiaría su norte durante un tiempo. “La vida a uno le va cambiando un poco; me hice papá y eso me cambió un poco el norte y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa”, explicó.



Sin embargo, inmerso en la crianza de sus hijos Salomé, Antonella y Alex, su faceta artística no la echó al olvido, ya que en su casa, y durante toda su vida, “se vive y se respira música”. Eso lo motivó recientemente a retomar su proyecto y ya está grabando el que será su tercer disco, de la mano de Sony Latin.



“Era un proyecto más por terminar y estoy gozando en el estudio. La música es algo que nosotros, Los Montaner, disfrutamos mucho”.



Regresa con nuevo disco



Poniendo de manifiesto sus destrezas en la percusión, composición y atracción por la producción, Héctor Montaner considera que actualmente tiene un reto mayor en la industria, ya que ha experimentado diversos cambios en los últimos tres años que dedicó a sus hijos.



Cree que la forma de ofrecer la música actualmente es “muy bonita e interesante” por el auge de las plataformas digitales y las redes sociales, que permiten compartirla más rápido y facilitan la promoción de los proyectos.



“Creo que ahora, en la música, sobra talento. Considero que estamos en un muy buen momento, donde más creativa está la gente, el músico y compositor, en un momento de excelentes ideas. Uno tiene que ir con el movimiento”, agregó.



Sobre su nueva producción discográfica, adelantó que no tiene colaboraciones, más que con el músico y compositor venezolano Yasmil Marrufo, aunque ha contado con las críticas y apoyo de Mau y Ricky, así como de su padre.



Defiende la música urbana



Al definirse como “un romántico por convicción y de nacimiento”, Héctor adelantó que su disco seguirá esa línea, sin ser “muy cursi”, agregando lo rítmico y latino que forman parte de su patrón musical.



El también compositor venezolano, de 35 años de edad, aseguró que no descarta grabar un merengue en cualquier momento y, por qué no, un reggaetón.



“La música, no es que me voy para un género o para otro. El reggaetón es una tendencia musical que mueve el mundo, no podemos girar en contra de eso, igual que no puedes querer vender discos cuando hoy se venden canciones”, dijo el artista en defensa del género urbano.

Una canción que lo representa

Héctor Montaner se dio a conocer en Latinoamérica y la comunidad hispana de Estados Unidos por su canción “Amor del bueno”, compuesta e interpretada por él.

La misma formó parte de la telenovela venezolana del mismo nombre. “Creo que ‘Amor del Bueno’ representa lo que soy como músico. Es mi forma de ver la música. Soy un muchacho muy rítmico, pegado a los ritmos latinos, donde la percusión tiene presencia”, dijo el joven cantautor.