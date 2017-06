Pelea Canelo vs. Golovkin: un combate “grandioso”

Anoten: El 16 de septiembre, en la arena del moderno coliseo T-Mobile de la ciudad de Las Vegas, estado de Nevada (Estados Unidos), habrá un gran acontecimiento que envuelve al boxeo mundial... ¿de qué se trata? Ya todos los seguidores del boxeo lo saben: El esperado combate –calificado como “grandioso”- que protagonizarán -por el campeonato del peso mediano- el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y Gennady Golovkin, nativo de Kazajistán, país situado en el centro de Asia, pero una parte menor pertenece a Europa con una población de más de 15.2 millones de habitantes.



Pero lo más importante -y trascendente- del anunciado encuentro de puños es que, afirman analistas, “de seguro que se registrará un nocaut. El nocaut que la exigente fanaticada del boxeo quiere que ocurra... y ese nocaut va porque ambos púgiles tienen dinamita en sus puños”.



No obstante, los mismos expertos por el momento no se arriesgan a emitir un criterio acabado respecto a quién saldrá airoso. Y, por consiguiente, quién dará el nocaut que se pronostica. Los expertos afirman que “no es tiempo de hacer vaticinios”. Pero Canelo Álvarez, actual campeón mundial mediano junior, ha declarado -y lo hizo de manera firme- que va a ganar su pelea antes del límite... ¡porque noqueará a su duro rival! Precisamente el pasado domingo, en un reporte enviado a este periodista por la oficina de prensa de la compañía Golden Boy Promotions se informa que el joven gladiador mexicano proclamó que se prepara, efectivamente, para salir por la puerta del éxito antes de los 12 asaltos y, al mismo tiempo, aseguró que “no tengo nada personal con Golovkin... pero en el boxeo, es una obsesión para mí ganarle. Y ganarle bien”.



Canelo cuando le preguntaron sobre qué tanto esto se había convertido en algo personal, respondió sin ambages: “En lo personal no hay nada entre Golovkin y yo. Nos conocimos hace mucho tiempo, nos tratamos, pero en el boxeo siento una obsesión”.



¿Cómo se desarrollará la pelea?



Es cierto que ambos púgiles tienen pegada de “granito”, que pueden despachar a sus rivales a base de pegada anestesiante. Pero, ¿cómo se desarrollará la pelea la noche del 16 de septiembre? ¿Habrá nocaut pronto o, por el contrario, el pleito transcurrirá basado en buena técnica, capacidad física e inteligencia de los dos gladiadores? Los analistas dicen que son dos peleadores con estilos “bien parecidos”...son boxeadores agresivos, no dan tregua al enemigo, pelean de frente, pegan con “fuego” a los planos bajos y gustan de terminar sus peleas por nocaut. Respecto a quién tiene una pegada más fulminante, que puede noquear incluso con un solo golpe, Canelo Álvarez, en sus 51 peleas, ha despachado por la vía rápida a 34 enemigos. Es decir, más del 60 por ciento de sus rivales han caído por KO.



Antes de su combate con Daniel Jacobs, a quien derrotó por amplia decisión unánime, el kazajo había ganado sus anteriores 23 peleas por nocaut. Canelo Álvarez, en su pelea más reciente -seis de mayo en el T-Mobile de Las Vegas-, le propinó una paliza de guantes a su paisano Julio César Chávez Jr....¡pero no lo pudo noquear! En tanto que Golovkin, ha subido al cuadrilátero 37 veces. Ha noqueado a 33 para más del 80 por ciento.



Una intensa y sangrienta riña



Los analistas creen que será una riña intensa y sangrienta. Desde el primer toque de la campana ambos peleadores buscarán dominar el cuadrilátero. Y buscar el nocaut... tendrán siempre en la la meta darle al público un buen espectáculo.



Sin embargo, los expertos insisten en que a casi tres meses de la pelea “nadie” debe vaticinar ....esto es, “ni el más agudo y sapiente experto está en capacidad de pronosticar quién ganará”. En la pelea estarán en disputa tres de las cuatro coronas que ostenta Golovkin y que avalan la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).



Canelo Álvarez ha declarado que “no le interesa” adjudicarse la faja, también del peso mediano, autorizado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) organismo que presidente su compatriota Mauricio Sulaimán.