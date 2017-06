Yunén domina la quinta parada del Channel Tour RD

El golfista Juan Marcos Yunén se acreditó los máximos honores de la quinta parada del Golf Channel AM Tour RD, que se celebró en el campo The Lakes, en Bávaro. Marcos Yunén dominó el Palmer Flight, 79, lo que fue suficiente para encabezar la justa que se inició de manera simultánea por los hoyos 1 y 10 en salidas por Tee Time.



El certamen que se desarrolló con gran éxito contó también con los ganadores Raúl Linares, Championship Flight, 74; Julio Cross, Hogan Flight, 83; Narciso Morales, Sarazen Flight, 84; Daniel Cash, Jones Flight, 90; Enrique Pacheco, Snead Flight, 92; Roger Alba, Senior Hogan Flight, 84 y Patrick Danesin, Senior Jones Flight, 93. La próxima Parada del GCAMT será el “Torneo LEXUS” el 29 de julio en el legendario Campo Teeth of the Dog en Casa de Campo.