Almánzar niega venta del sector Los Tres Brazos

30/06/2017 12:00 AM - Genrris Agramonte

El exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), Leoncio Almánzar aseguró ayer que tituló los terrenos de Los Tres Brazos, pero que no los vendió como se le atribuye. Leoncio Almánzar fue interrogado por segunda ocasión por el procurador general de la República, Jean Rodríguez, sobre la venta irregular de terrenos en el sector Los Tres Brazos, de Santo Domingo Este.



Interrogatorio



A su salida, el exfuncionario dijo que ayer básicamente fue a firmar y consensuar el interrogatorio. El exfuncionario dijo que había llevado documentos con 131 páginas que avalan el proceso de titulación de terrenos vendidos a la empresa Titulatec por RD$72 millones.



“Estos documentos legalizan el proceso de titulación que se hizo en Los Tres Brazos”, afirmó.

Almánzar sostuvo que no hay acusación y cuando los periodistas le preguntaron si vendió los terrenos, respondió “yo titulé los terrenos”. Enseguida expresó que el caso es un tema de populismo y de politiquería.



“Se tituló Los Tres Brazos, ahí hay más de 4 mil trescientos títulos, que son de los ocupantes de Los Tres Brazos. Lo que pasa es que aquí en el país, no estamos acostumbrados a que se hagan las cosas como se tienen que hacer”, agregó Almánzar.



Reiteró que se tituló el barrio y cada título tiene nombre y apellido, porque están hechos individualmente para cuando cada ocupante decida comprarlo.



“Lo que pasa es que se dio esta situación y se creó una crisis innecesaria, cuando los más perjudicados son los ocupantes” afirmó.