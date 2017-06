El capitoné, un estilo que se “cuela” en el hogar

30/06/2017 12:00 AM - Jessica Bonifacio

El capitoné es una técnica de tapizado clásico, que se caracteriza por el acolchado en relieve siguiendo una pauta ordenada, hasta lograr un estilo geométrico. Los puntos hundidos sobre el relleno se consiguen tensando cordeles de lado a lado, añadiendo luego unos botones que cumplen la función de ocultar el cordaje. Aunque es de origen francés, este tipo de tapizado cobró gran relevancia en Inglaterra durante el siglo XIX. Allí se puso de moda el sofá Chesterfield que hacía gala a este tipo de tapizado.



Aunque parezca un estilo muy clásico, actualmente está en un período de auge, ya que también es versátil y se adapta a todo tipo de estilos.



Esta tendencia, rescatada de la decoración clásica, la puedes utilizar para las paredes, sofás, cabeceros y sillas, desde la forma más simple hasta lo más recargado, ya que existe una gran variedad de tejidos, de piel, terciopelo y acrílicos, tanto de estructura como de acabado, con botón y sin botón.



La clave para decorar con capitoné es usar una sola pieza, no más, y combinarla con otros estilos para que el ambiente no resulte excesivamente clásico.



A pesar de su aspecto clásico, este tapizado puede integrarse en casi cualquier diseño de interiores gracias al amplio abanico de posibilidades en cuanto a colores y tapizados. Esta técnica puede integrarse en una decoración moderna; para ello, escoge accesorios de líneas sencillas y gama cromática limitada, ya que los objetos ayudan a ambientar el lugar y a crear los estilos.



Para decorar las paredes se utilizan paneles de grosor tapizados. La instalación es sencilla, ya que estos paneles se pueden conectar a la superficie de la pared usando un pegamento, o si es necesario perforados a la pared. Este tipo de revestimientos son muy utilizados en salones y comedores. Normalmente se tapiza solo una pared y el resto va revestido en pintura o madera. Los paneles son muy ligeros, además resistentes al agua y al fuego. No son permeables, lo que los hace ideales para el uso en interiores o en exteriores. Tienen, además, muy buenas cualidades térmicas y acústicas.

