“Gilberto Santa Rosa, 40 y contando” iniciará en República Dominicana

Gilberto Santa Rosa enciende su maquinaria de celebración de los 40 años en la industria musical, con una gira que arrancará en la República Dominicana con dos conciertos en Santo Domingo y uno en Santiago de los Caballeros, siendo el único país de su agenda que incluirá tres presentaciones. La decisión del boricua de iniciar sus shows en esta nación caribeña tiene un componente sentimental. Por ejemplo, su esposa, Alexandra Malagón, es dominicana, y además, “Quisqueya la bella” ha sido un mercado importante en su trayectoria, donde tiene miles de fanáticos que se dan cita en cada una de sus presentaciones. “Se hizo una lista de los sitios que no podían faltar y la República Dominicana es uno de esos. Aparte de mi situación sentimental, se convirtió en un lugar especial para mí (…) ha sido uno de los sitios donde más repercusión ha tenido mi carrera y las veces que hemos tenido conciertos han sido espectaculares. Qué mejor lugar que Dominicana para empezar”, respondió a elCaribe el artista durante una conferencia vía Live Streaming.



El intérprete de “La conciencia” y “Conteo regresivo” recordó que “hace muchos años”, cuando decidió explorar este mercado, recibió críticas porque muchos consideraban que aquí “los salseros no tienen vida”. Sin embargo, con el paso del tiempo logró demostrar todo lo contrario. “Como era algo muy especial empezamos allá, al ladito de la casa, esa es la razón”, agregó.



El artista boricua vino a Santo Domingo en el 2015 a celebrar sus 54 años de edad con un concierto en el Anfiteatro Nuryn Sanlley. Regresó el año pasado para realizar tres presentaciones en el Teatro Nacional con “The Man and His Music”; luego cantó en Hard Rock Hotel Punta Cana, en noviembre, y ahora cantará el 7 de septiembre en el Gran Teatro del Cibao y los días 8 y 9 de ese mes en el Teatro Nacional Eduardo Brito, como punto de partida de su tour “Gilberto Santa Rosa: 40 años y contando”.



La gira de las cuatro décadas en la música, incluye una agenda de 32 presentaciones por tres continentes, que culminará en México, donde se presentará por primera vez en el Auditorio Nacional. En su natal Puerto Rico tiene pautada una presentación para febrero.



“Estoy como un niño con juguete nuevo, primero por llegar a los 40 años cantando, y segundo porque se nos hizo realidad el sueño de hacer una gira organizada para celebrar. Esto es trabajo duro, ha sido una travesía bien interesante y me dio la oportunidad de hacer lo más que me gusta”, manifestó el bolerista y salsero.



Otros mercado que están en la lista son España, Italia, Suiza, Inglaterra, Islas Canarias, Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador, Colombia, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Canadá y en Estados Unidos, ciudades como Miami, Las Vegas, New York, Los Angeles, San Francisco, Orlando , Houston, Dallas, Austin, Washington, Raleigh, Charlote, Providence, Filadelfia, Tampa, Bergen, Hartford y Boston.



Sin embargo, Venezuela, país que fue su primera plaza internacional, no está contemplado. En ese sentido, pidió por una mejor vida social y política de los venezolanos.



Sobre el repertorio, el cantante dijo que pretende interpretar 40 canciones en cada show, de las cuales ya tiene 15 en su lista de “las que no pueden faltar”. Contará también con el respaldo de invitados especiales en algunos de los países, los cuales aún no ha confirmado, aunque ya tiene varios nombres.



Gilberto Santa Rosa destacó el hecho de que su tierra natal no ocupe un lugar especial en la agenda, como el inicio o cierre. Antes de las preguntas de la prensa nacional e internacional destacó que se siente orgulloso de su procedencia, ya que tuvo y tiene en Puerto Rico, casa y plaza. “Nunca tuve que salir para empezar una carrera y eso me da mucho orgullo y alegría decirlo”, puntualizó.

De escribir su historia, sería con anécdotas

El cantante y compositor boricua Gilberto Santa Rosa resaltó que solía decír “no” rotundamente a la idea de escribir un libro, pero que luego de empezar a plasmar sus ideas y pensamientos en el diario Primera Hora, ha cambiado de opinión. “Me gustaría, pero en vez de hacer un libro biográfico, me gustaría más que sea de anécdotas”, reveló. El salsero resaltó que le han pasado “muchas cosas interesantes” que quisiera recopilar y, aunque no sabe si lo hará, de contar la historia de esas cuatro décadas en la música, sería aderezada con anécdotas.

Consejos

“El respeto a la música que haces y cómo la presentas fue el mejor consejo que me dieron. La autenticidad y originalidad son muy importantes, tener un estilo, dejar un sonido y tratar de ser un líder, no un seguidor”.

Un caballero

“Ese nombre ha sido norte para mí. Mis padres me decían que podía ser lo que quisiera, pero que tenía que respetar; es bueno ser un caballero”.

Clave del éxito

“Yo no sé cuál es la ckave del éxito; solo sé que trabajar siempre funciona y yo trabajé bien duro”, dijo Gilberto Santa Rosa en su Live Streaming desde Puerto Rico.

Nuevos salseros

“Tenemos que apoyar y proteger a los nuevos salseros; hay otros géneros que se consumen más y ellos quieren hacer salsa, es muy valiente de su parte”.

Buen apoyo

“Me ayudó tener gente bien cerca que ayuda y aporta a que esto camine y así uno puede no creerse la película de que se es omnipotente”.

Urbanos

“A los del reggaetón se les hacen muchas críticas, pero hay que reconocerles que rompieron esa barrera, que la gente, incluso de su misma compañía, no se juntaba”.