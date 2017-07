Abogados de Bautista alegan que prisión de su cliente es ilegal

Los abogados del presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) acudieron ayer por ante la Suprema Corte de Justicia para exigir la libertad inmediata de su defendido alegando prisión ilegal. Los abogados de Andrés Bautista, quien cumple seis meses de prisión preventiva por el caso Odebrecht, alegaron que su cliente está preso de manera ilegal. Explicaron que por disposición del artículo 153 del Código Procesal Penal, Andrés Bautista debe estar en libertad porque él recurrió la medida impuesta en apelación y los jueces de la Cámara Penal de la Suprema debieron fijar y celebrar la audiencia en las 48 horas siguientes, pero el proceso no se hizo.



“La ley establece que en caso de demora, se debe solicitar un pronto despacho, ese pronto despacho lo solicitamos el miércoles, a la 1:26 de la tarde, ya el jueves, a la 1:26 de la tarde se cumplieron las 24 horas que permite ese pronto despacho y tampoco se celebró, ni la audiencia, ni fue fijada mucho menos”, explicó Carlos Salcedo, quien subrayó que entendiendo a esto Bautista queda en pleno derecho de libertad.



Reiteró que si se procede al “pronto despacho”, como fue requerido, y no se celebra la audiencia, automáticamente, según lo establece la ley “está de pleno derecho de libertad”.



Mientras que Antoliano Peralta, el otro abogado de Batista, explicó que si una persona es objeto de un arresto y no es sometida ante un juez dentro de las 48 horas, no es subsanable y su prisión sería ilegal.