La alcachofa, un vegetal nutritivo y versátil

01/07/2017 12:00 AM - Jessica Bonifacio

Las alcachofas son una fuente vegetal rica en fibra, vitaminas (A, B y C) y minerales, sobre todo potasio, y en menor proporción, fósforo, calcio y magnesio, cada una de estas propiedades ayudan a combatir enfermedades. Esta hortaliza la utilizan muchas personas para curar padecimientos vinculadas al hígado (cirrosis, intoxicación, hepatitis), aparte de favorecer la función biliar. Además, disminuye el nivel de azúcar en sangre, ayuda a eliminar líquido del cuerpo, por lo que resulta beneficioso no solo para la obesidad, sino en aquel cúmulo de afecciones vinculadas a la eliminación del agua, por la eliminación de toxinas y mayormente en el ácido úrico: enfermedades circulatorias, gota y artritis.



Este vegetal está muy presente en la cocina mediterránea. Es un alimento versátil que permite una enorme variedad de platos incluidos en una dieta saludable, sea como ingrediente principal o como apetecible acompañamiento.



No es posible comerlas crudas por su consistencia fibrosa, pero pueden ser cocinadas, ya sea hervidas, al horno, a la brasa, al vapor, a la plancha, fritas y rebozadas, hervidas y licuadas, en caldo y en cremas de verdura.



Se conocen diversas variedades de alcachofas, como las blancas y violetas.