El Catador introduce nuevo vino Frontera

01/07/2017 12:00 AM - El Caribe

Representantes de El Catador organizaron un encuentro con sus clientes en el restaurante Monalisa, para presentar el nuevo vino Frontera After Midnight. El nuevo Frontera After Midnight es un Blend chileno, con una etiqueta novedosa y elegante. Llega al portafolio de Concha y Toro con una combinación de Cabernet y Syrah, y con un toque de Merlot, explicó María Eugenia Hernández, gerente de Marca del Portafolio Off Trade durante sus palabras de presentación de la nueva creación de las bodegas Concha Y Toro.



En ese sentido, explicó que la calidad de sus vinos “siempre ha sido avalada por los expertos, sumando reconocimientos en prestigiosos concursos internacionales”. De igual forma, manifestó que los vinos Frontera conjugan calidad y sabor, y son perfectos para acompañar los placeres simples de la vida, entregando suaves y honestos sabores frutales que son fáciles de disfrutar.