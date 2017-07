La CTU deposita anteproyecto de ley que modifica el Código Laboral

01/07/2017 12:00 AM - Suedi León

La Confederación de Trabajadores Unitarios (CTU) depositó ayer en la Cámara de Diputados un anteproyecto de ley que busca modificar el Código de Trabajo, para garantizar que los trabajadores puedan ejercer la libertad sindical. Francisco Ramírez, secretario general de la Confederación, explicó que la modificación pretende ajustar la ley al mandato constitucional del 13 de junio del 2015 sobre la libertad sindical, negociación colectiva y salarios.



“El objetivo es lograr que los trabajadores ejerzan su derecho constitucional de libertad sindical, la negociación colectiva, reajuste salarial por inflación y el ejercicio del derecho a huelga” dijo.



Explicó que el anteproyecto de ley hace un balance a la realidad que viven los trabajadores en el país. “Es que no tienen como defender sus derechos, lo podemos palpar haciendo una comparación del padrón de los sindicatos en el país y las empresas registradas en el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, a través de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS)” dijo el sindicalista.



Sostuvo que el padrón sindical dominicano, presenta, que del año 1956 al 2012 (56 años) hay 3765 registros sindicales, de estos 1031 (28.05%) son de empresas, de esta cantidad activos reales son aproximadamente 200 lo que equivale a un 5.31%.



Explicó que en la base de datos de la Tesorería de la Seguridad Social aparecen registradas 64,202 empresas al tercer trimestre del año 2014, es decir, que menos del 0.31% de las empresas dominicanas tienen sindicatos.



“En virtud de los datos oficiales que da la TSS y el Ministerio de Trabajo y el temor generalizado que tienen los trabajadores y trabajadoras dominicanos sobre los sindicatos por represalia que el empleador le quite el sustento de su familia. Es claro que el mandato que el legislador establece en nuestra carta magna para proteger los derechos del trabajador no se está cumpliendo”.