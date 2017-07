Exigen pago de sueldo por años de servicio

Oficiales retirados de la Policía Nacional exigieron ayer que se les responda por el pago de sueldo por años de servicio que esperan desde hace siete meses cuando fueron pensionados.



De acuerdo con Juan Alberto Rodríguez Arias, ex primer teniente, quien se apersonó junto a otros jubilados de la Policía a elCaribe para hacer la denuncia, “son 1060 los retirados desde el 12 de enero de este año los que no han recibido sus prestaciones laborales”.



“No podemos seguir esperando. Hemos escuchado muchas excusas y creemos que es justo que se nos responda ya. Dedicamos más de 20 años de servicio, lo que merecemos es un retiro digno, con lo que ganamos en todo este tiempo”, comentó Rodríguez Arias.



“El vocero de la Policía, Nelson Rosario, ha dicho a través de las redes sociales que se les ha otorgado el pago a todos los pensionados del 2017, pero no hemos recibido nada, ni siquiera un aviso de depósito o algo similar”, aseguró el ex primer teniente.



Denunció asimismo que tampoco se les ha pagado sus ahorros, “que se nos descontó mes tras mes, en todo el tiempo de servicio. Es un justo pago, que por hasta 25 años hicimos el esfuerzo de sacar del sueldo normal para tener algo rendido al final”.



Entre tanto, Andrés Castillo, ex primer teniente retirado, reclamó asimismo una respuesta efectiva de la institución del orden. “Nuestras familias no merecen eso, años de duro trabajo y mucha entrega para la seguridad del país, pero le responden a uno con esto. Se está dando un mal ejemplo, porque deja ver lo vulnerable y poco efectiva que es la Policía Nacional. Esperamos que ahora sí nos den respuestas, que se escuchen nuestras voces porque es lo justo”.