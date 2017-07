Latin Music Tours 2017 tendrá una cartelera de estrellas

01/07/2017 12:00 AM - José Nova

El “Latin Music Tours” afina detalles para la celebración de su edición número 16, en las instalaciones de Hard Rock Hotel & Casino de Punta Cana. Fernando Quezada, presidente de Quepe Tours, dio a conocer la cartelera oficial que el público disfrutará del 18 al 20 de agosto, con la que también estará festejando los 30 años de servicios de la touroperadora.



La fiesta de bienvenida promete una noche de romanticismo el viernes 18 de agosto con una cena especial a la que Fernando Villalona le pondrá su toque de boleros, para los clientes que reserven las primeras 200 habitaciones.



Ese mismo día la rumba sigue a las 9:00 de la noche con la música urbana de El Alfa, la salsa pegada de Chiquito Team Band y los merengues bailables de The New York Band, legendaria orquesta a la que se dedicará esta edición del Latin Music Tours, en el salón Fillmore, con capacidad para 3,500 personas.



Mientras que la agenda del sábado 19 inicia a las 3:00 de la tarde con el ritmo urbano de La Materialista, quien estará a cargo de un “Pool Party” en el área de las piscinas del prestigioso complejo turístico de Punta Cana; y para la noche, el plato fuerte une a los mayimbes de la bachata y el merengue: Anthony Santos y Fernando Villalona. Mozart La Para abrirá este concierto denominado “Noche de Mayimbes”, también en el Salón Fillmore.



Como novedad, este año se ofrecerán boletas de solo entrada para asistir a los conciertos. El costo es de 30 dólares el viernes y 40 dólares la noche del sábado.

“Quepe y Latin Music Tours apuestan a esta cartelera para que el público asiduo a este evento anual disfrute de dos noches espectaculares en el más atractivo complejo del país, con fiestas y conciertos con todo incluido”, manifestó Fernando Quezada en un encuentro con la prensa.



El Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana cuenta con 1,785 suites, dotadas de jacuzzi doble, mini bar con dispensador de licores, oferta gastronómica distribuida en 10 restaurantes, delis y snacks con opciones las 24 horas, más de 17 bares con bebidas Premium, 15 piscinas que salpican la propiedad para el entretenimiento desde los más grandes hasta los más chiquitos y un spa para contribuir con la tranquilidad y relajación de toda la familia.



A esto se suma su casino, de clase mundial, con más de 400 máquinas, como antesala de la famosa discoteca Oro y como recibimiento, antes de llegar a este paraíso, se encuentra el Golf Club, un espectacular Nicklaus Design, Par 72 con un total de 7252 yardas.



“Este Hotel con elegante diseño interior y su servicio sinigual seguirá siendo el escenario de Latin Music Tours 2017”, expresó Fernando Quezada, presidente de la Touroperadora que celebra tres décadas de excelente servicio a sus clientes y Productor Ejecutivo del evento junto a Josefina Liriano. En tanto, la dirección artística está a cargo de Porfirio Rodríguez (Sexce).



Como alternativa para los que no se hospeden en la propiedad y deseen gozar los conciertos de “Latin Music Tours”, las boletas estarán a la venta en el área de Punta Cana, Uepa Tickets, oficinas de Quepe Tours y stand de boletería de Hard Rock Hotel & Casino, a un costo de 105 dólares la noche del viernes y 125 dólares el sábado, con open bar de bebidas premium toda la noche.