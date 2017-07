“El arte se ha convertido en un hobby y un escape emocional”

María Cantizano es arquitecta de profesión. Aunque dice que su carrera le apasiona, admite que “lo mío es lo digital”. El arte para ella se convirtió en su escape emocional, un hobby y una excusa para seguir instruyéndose en el mundo digital. “Por cosas de la vida me he ido diluyendo en el mundo del arte en los últimos tres años. “Mi interés es más el proceso conceptual de las cosas. Siempre he estado interesada en el mundo del arte y la tecnología, dos temas que convergen a una pequeña parte de la definición de mi carrera. Al unir estos conceptos, los puedo utilizar para expresarme, cosa que me cuesta hacer verbalmente. Cantizano posee experiencia en las áreas de arquitectura, interiores, programación, diseño gráfico, fabricación digital e ilustración. En febrero de 2016 participó en la exposición colectiva Viart 2016, en el Centro Domínico Americano, de Santo Domingo.

Arquitecta y artista visual... ¿cómo convergen ambas profesiones?

Soy arquitecta, egresada de la Universidad Iberoamericana de Santo Domingo. La arquitectura no era mi carrera de preferencia, pero me enamoré de ella al instante. La rama de la arquitectura que me llama la atención es el diseño paramétrico y la tendencia contemporánea de la arquitectura convirtiéndose más humanista y tomando como referencia la biomimética. Siempre he estado interesada en el mundo del arte y la tecnología, dos temas que convergen a una pequeña parte de la definición de mi carrera. Al unir estos conceptos, los puedo utilizar para expresarme, cosa que me cuesta hacer verbalmente. Actualmente estoy trabajando en diferentes aspectos de la carrera, a la vez, al igual que diseño gráfico. Lo mío es digital, mi interés es más el proceso conceptual de las cosas.



¿Cómo se da el paso de arquitecto a artista?

No hubo ningún paso de arquitectura a artista. Me considero arquitecta como profesión y pasión, el arte se convirtió en mi escape emocional, un hobby y en una excusa para seguir instruyéndome en el mundo digital. Por “cosas de la vida” me he ido diluyendo en el mundo del arte en los últimos tres años.



¿Qué similitud existe entre estas dos carreras?

El proceso de creación de la arquitectura y el arte como primordial y que ambas establecen una interpretación al momento de ser contempladas.



¿Cómo defines tu trabajo?

Figurativo. “Pinceladas” sueltas y abstractas, un poco oscuro.



¿Cuáles son las claves que consideraras se necesitan para ser artista en el escenario local e internacional?

Profundizar.



¿Tiene futuro el arte en la República Dominicana?

La cantidad de personas interesadas en el arte es muy mínima, y la mentalidad general de las personas en nuestra isla no es muy abierta y por desgracia retrasa el desarrollo del arte en la República Dominicana.



¿Cómo es el proceso creativo de su nueva exposición?

Es un proceso de examinación personal; sigue siendo algo que surge por mis sentimientos, esta vez porque regresé a República Dominicana después de estar viviendo en Barcelona. Tal vez me estoy interpretando como algo desagradable a través del “goteo” y la desfiguración de mi cuerpo. La música, el ambiente que me rodea y mi relación actual se mezclan y todo va encajando al sentarme en la computadora.



¿En qué otras áreas te desempeñas?

También estudié Interior Lightening, Materiology, Sculpture en Parsons, Nueva York; Fabricación Digital en Ia C, Barcelona; y en 2016 culminé la maestría Advance Desing and Digital Architecture en ELISAVA (Escuela Superior de Ingeniería y Diseño) de Barcelona. l

