Mets ponderan reunirse con Bartolo Colón

Bartolo Colón fue uno de los peloteros más queridos de los Mets durante tres temporadas antes de marcharse como agente libre el invierno. Pero es posible que el capítulo del lanzador dominicano en Nueva York no esté cerrado.

Varias fuentes informaron que a lo mínimo, los Mets ponderarán una reunión con Colón, quien fue designado para asignación por los Bravos el pasado jueves.



Dado su salario de 12.5 millones de dólares, es casi seguro que Colón pasará por waivers sin ser reclamado. Una vez que eso suceda, agregar a Colón sería un movimiento de bajo riesgo para los Mets, que solamente tendrían que pagarle al veterano una porción prorrateada del salario mínimo de Grandes Ligas.



No obstante, Colón, de 44 años, lleva promedio de carreras limpias de 8.14 en 13 aperturas esta temporada. Por lo tanto, aunque cuatro de sus siete abridores se encuentran en la lista de incapacitados ahora mismo, el conjunto de los Mets duda la habilidad Colón a la hora de sacar out a los bateadores de Grandes Ligas. Colón también ha tenido éxito como relevista por Nueva York.