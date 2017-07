Pacers acuerda enviar a George al Thunder; Griffin, con jugoso pacto

Los Indiana Pacers acordaron intercambiar al delantero All-Star, Paul George, al Oklahoma City Thunder, dijeron fuentes de Ramona Shelburne de ESPN. Como parte del acuerdo, los Pacers adquirirán al guardia Victor Oladipo y a Domantas Sabonis, dijeron las fuentes. Otras piezas potenciales del acuerdo no se conocieron de inmediato. El comercio termina semanas de especulación con respecto a George, el delantero de 27 años que se había comprometido a jugar con los Pacers durante la temporada 2017-18, pero dijo que se convertiría en agente libre en la próxima temporada baja y prefería unirse a Los Angeles Lakers. George es del sur de California.



George había estado vinculado a varios equipos desde entonces, incluyendo a los Cleveland Cavaliers, Boston Celtics y Houston Rockets.



La jugada une a George con el actual MVP de la NBA, Russell Westbrook, ya que otro gran nombre se ha cambiado a la Conferencia Occidental. Los Timberwolves de Minnesota adquirieron a Jimmy Butler de los Chicago Bulls en la noche de draft.



El Thunder fue el último en la NBA en el porcentaje de tiros de campo de tres puntos la temporada pasada (32.7). George disparó un 39.3 por ciento en 2017-18 la temporada pasada, que habría sido el primero en OKC (mínimo 5 intentos).



Se quedará con los Clippers



Blake Griffin planea llegar a un acuerdo de cinco años y 173 millones de dólares con Los Ángeles Clippers, dijeron fuentes de la liga a ESPN.



Griffin se reunió con el dueño del equipo, Steve Ballmer, el entrenador Doc Rivers y el consultor especial Jerry West en Staples Center anoche. Griffin no obtuvo una cláusula de no-comercio; dijeron fuentes a Ramona Shelburne de ESPN.



Griffin había dicho previamente a los Clippers que no tomaría su opción de jugador para la próxima temporada y se convertiría en un agente libre sin restricciones el sábado.