Pacquiao intentará demostrar hoy que no está acabado

Manny Pacquiao, el único boxeador en la historia ganador de ocho campeonatos mundiales en otras tantas categorías, todavía no quiere irse de los cuadriláteros, “porque anda en busca de algo muy grande”. Esta noche, en un coliseo de Australia, el veterano púgil filipino tendrá especie de una pelea antesala en lo que podría “venir” tal vez en unos cuatro o cinco meses. Pacquiao arriesgará el cinturón welter que avala la Organización Mundial de Boxeo (OMB) cuando en frente al australiano Jeff Horn. La pelea será transmitida -en vivo- por el canal CDN SportsMax, de Multimedios del Caribe.



Horn, aunque es un peleador relativamente “novato” -su registro profesional es apenas de 17 peleas, pero no conoce el polvo del fracaso-, aspira a frenar las futuras aspiraciones de Pacquiao.



Este joven púgil, además de su optimismo, tendrá el respaldo de su gente porque va a contender ante más de 50,000 fanáticos y todos estarán a su favor. No obstante, Pacquiao es dado como amplio favorito por los analistas. También las ventanillas de Las Vegas están a su favor. Para muchos, incluidos expertos, “ya Pacquiao está para el retiro porque ha visto pasar sus mejores momentos”.



Pero no así piensan otros agudos analistas que entienden que Pacquiao, con expediente profesional de 59-6-2 y 38 victorias por nocaut, aun es un boxeador fuerte, que tiene capacidad para vencer a los mejores de su división.



Eso quedará nuevamente demostrado cuando esta noche enfrente al invicto Jeff Horn, afirman los más avezados expertos.



La prensa de Australia, en publicaciones de las que se han hecho eco medios noticiosos de EE.UU., informa que “Horn, invicto en 17 combates profesionales, intentará protagonizar una de las más grandes sorpresas en los últimos años del boxeo internacional. Esto es si logra derrotar a Pacquiao”.



Agrega que Horn, con 29 años de edad, los últimos cuatro dentro del boxeo profesional, dijo que motivación “no le falta para salir en busca de la victoria, y el campeonato, este domingo en suelo australiano, sábado en territorio americano”. Asimismo, según las líneas de apuestas, Pacquiao es favorito para ganar el combate “al son” de 6 a 1, lo cual habla de qué tantas esperanzas de triunfo tiene el peleador australiano, nueve años menor que el Senador filipino.

Posible revancha ante Floyd Mayweather Jr.

Expertos creen que si Pacquiao sale airoso esta noche ante Jeff Horn -y el vaticinio es que así será-, “que vayan preparando el escenario porque en corto tiempo se anunciará la revancha con Mayweather”.



Dicen que Mayweather, en el llamado “show mediático” que tendrá con el atleta de artes marciales mixtas y quien es 12 años menor que el estadounidense, “no tendrá problemas para ganar su pelea”.