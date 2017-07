Buscan salvaguardar al pez loro en RD

Las autoridades dominicanas esperan que el pez loro, una de las especies “vitales” para el mantenimiento de los mares y que representa el 40% de las presas que caen en las redes de los pescadores locales, sea el principal beneficiado con las vedas de pesca vigentes en el país.

La medida del Ministerio de Medio Ambiente, anunciada el 17 de junio, protege a tiburones y rayas por tiempo indefinido, al pez loro por dos años y al erizo negro por cinco, prohibiendo su captura y comercialización en todo el territorio nacional, así como la de sus productos derivados, incluyendo su exportación o importación.



La viceministra de Recursos Costeros y Marinos, Ydalia Acevedo, explicó que el pez loro, “primer renglón, y por mucho”, en lo que a capturas pesqueras se refiere, es una especie herbívora que se alimenta de las algas que crecen en los corales, y es “fundamental para el mantenimiento de los arrecifes”.



Si desaparece, las algas crecerían de forma descontrolada causando la muerte de los corales, lo que afectaría drásticamente al ecosistema, dado que se detendría la producción de arena de las playas, provocando un deterioro progresivo que degeneraría en la “desaparición en cadena de cientos de especies”, por eso “pocos países permiten la pesca de peces herbívoros”, aseguró.



Además del costo medioambiental, Acevedo destacó las consecuencias que esto traería para el sector turístico en un destino de sol y playa como es la República Dominicana.

Dado que esta especie suma entre el 40 y el 45 % de las presas, los pescadores se verán “muy afectados porque sus capturas disminuirán”, pero de no tomarse medidas ahora, “no va a quedar nada”, y no habrá futuro para esos ecosistemas marinos ni para los propios pescadores.



Antes de aplicar la veda, el Ministerio estuvo haciendo levantamientos en las zonas costeras y mantuvo encuentros con entidades y asociaciones de establecimientos que comercializan este pescado, para concienciar sobre la necesidad de frenar su consumo.



“Hubo muy buena acogida, aunque la mayor presión la hemos recibido de los pescadores comunes. Pero los pescadores están asociados y hay organizaciones que se han mostrado dispuestas a colaborar en la observación de la veda”, dice la funcionaria.



También se ha buscado el consenso con las distintas entidades municipales antes de aplicar la medida, de carácter preventivo, pero contundente porque “lo que no podemos hacer es esperar a que se extinga el pez loro para tomar decisiones drásticas”, agregó.



Si la situación del pez loro es preocupante, más alarmante es aún la del tiburón, totalmente diezmado en aguas caribeñas por la pesca para consumo local, por deporte y, especialmente, “por la gran demanda de sus aletas por parte de países asiáticos”, hasta el punto de que están consideradas como “un producto tradicional de exportación”.



Según relató Acevedo, el Ministerio recibe denuncias de forma recurrente sobre la pesca del tiburón y calificó de imprescindible la existencia de una buena disposición por parte de las comunidades costeras para erradicar su captura, puesto que también juega un importante papel en la conservación de los arrecifes.



“El aleteo es terrible, porque no se mata directamente al animal, pero al cabo de un tiempo muere, como consecuencia de su mutilación”, apuntó la viceministra. La responsable de Recursos Marinos reconoció que esta es “una tarea ardua” y queda por delante un “largo proceso que empieza con la educación y sensibilización de las comunidades costeras y de los pescadores”.

