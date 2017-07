Visa semanal

Buenas, Dr. Roque. Pienso inscribir mis tres hijos para estudiar en USA. Soy empresario y estoy preocupado por la seguridad de los mismos y por su futuro después que se gradúen, ya que no veo nada positivo aquí. ¿Me podría dar un poquito de su sabiduría y orientarme dónde puedo educarlos y cómo funciona eso? ¿Tenemos que mudarnos para allá? ¿Qué tipo de visa? Gracias, distinguido. Ramón Cáceres.

Si tus hijos van a estudiar a la universidad, deben hacer una solicitud de visa de estudiante F1. Para ello deben escoger la universidad, inscribirse y solicitar el I-20 o aprobación de estudiante extranjero. Si lo aprueban y los jóvenes reúnen los requisitos de solvencia, el Consulado les emite una visa. Las carreras de más demanda en USA para extranjeros son: ingeniería, tecnología y ciencias biológicas. Las universidades mejores para extranjeros son, NYU, USC, Northeastern U, ASU, Columbia, U Illinois, Perdue U y U Penn. Los Estados donde más extranjeros estudian son New Jersey y Arizona. La mayoría de los extranjeros hacen cursos de postgrado. No tienen que mudarse. Los estudiantes pueden residir en la universidad. Suerte



Hola Dr. Roque Leonel. Entré con visa falsa hace 10 años a Puerto Rico. Me casé y me negaron la residencia y el perdón. Mi mamá me pide y falta mucho para mi caso. ¿Puedo pedir una visa de paseo y un perdón? Ángela

Si puedes probar que tienes suficiente solvencia y lazos económicos y sociales, puedes solicitar un perdón de visa de no inmigrante y visitar tu madre. Si cuando te casaste te negaron la visa por fraude intencional, podrías ser inelegible para el perdón.



Estimado Dr. Rodríguez. Soy deportado del 1995. Hice tres años por droga en el 92. Soy comerciante y tengo muy buena economía y una familia. Un azaroso me hizo un trompo y me hizo un daño por el cual pagué. ¿Cree que puedo solicitar una visa para llevar mi familia a Disney y visitar parientes? Pancho

Es posible que seas elegible para un perdón de visa de no inmigrante, si puedes presentar evidencia del delito cometido y la ofensa no fue una felonía agravada. Debes presentar también pruebas suficientes de lazos económicos, morales y sociales.