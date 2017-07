Yanillys Pérez se abre paso con un cine comprometido

A Yanillys Pérez la llevaron un día al cine, donde descubrió “una sala oscura, en la que todo parecía más hermoso y grande”. Le encantó que allí podía olvidar sus problemas y salió fascinada con la experiencia. Fue así que se obsesionó con la idea de ser actriz, un sueño que hizo realidad en Carlos 2010, del director Olivier Assayas, faceta que rápidamente dejó a un lado para escribir, dirigir y producir “por la necesidad de contar una historia”. Sin embargo, no fue una simple decisión para esta joven directora autodidacta, que ha ido aprendiendo sola el arte de dirigir y hacer películas. “Empecé comprándome libros, viendo behind the scenes de DVDs de autores que siempre he admirado y otros por referencia para seguir avanzando y aprendiendo”, reveló Pérez, para quien el cine es una herramienta “muy potente”. Por eso quiso utilizarlo para tocar temas sociales y que las personas puedan reflexionar.



Con esa intención nació su primera película, Jeffrey, la cual le ha dado a conocer mundialmente. La cinta se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2016, donde ganó el premio Discovery Filmmaker Dropbox, y hace varias semanas llegó con excelentes críticas a las salas comerciales de República Dominicana.



“Estamos felices y abiertos a todas las posibilidades”, reaccionó la directora por el éxito de la historia real de Joselito de la Cruz (Jeffrey), un niño limpiavidrios de Santo Domingo que sueña con ser cantante de música urbana.



Más allá del entretenimiento, Yanillys Pérez quería abrir una ventana para hablar y reconocer a esos niños que están en las calles trabajando. “Considero que son héroes de nuestro país, son el futuro del mañana. Merecen ser tomados en consideración y ser ayudados, porque de lo contrario nos quedará quejarnos. Por eso decidí contar la historia de un niño que trabajara. Fui al encuentro de estos niños que trabajan en Santo Domingo. Quería un niño que llevara esa vida, pero que conservara su imaginación y tuviera un sueño. Buscaba mostrar el contraste entre él y su alrededor y constatar lo imposible que es para ellos salir adelante si no tienen ayuda. Muchas veces olvidamos que son niños”, sostuvo.



Al hablar sobre Joselito de la Cruz, el protagonista de su historia, recuerda que lo conoció en su lugar de trabajo, limpiando vidrios de carros en una de las calles dominicanas, y que de inmediato le enamoró “su carisma, su actitud de niño-adulto y su inocencia cuando me comentó que visitaba un árbol detrás de su casa con frecuencia, pero antes de caer la noche, porque el árbol caminaba”.



Además del Discovery Filmaker Dropbox Award del Festival de Cine de Toronto, Yanillys Pérez recibió por Jeffrey el FilmSlam Best Picture Award en el Festival de Cine de Cleveland, en Ohio, y una mención especial del jurado del Habana IFF.



Avances en la industria



Yanillys Pérez es uno de los nuevos rostros que se abren paso en la industria cinematográfica nacional con un trabajo de calidad y con las herramientas para trascender en los mercados internacionales. Consideró que el séptimo arte dominicano está avanzando a grandes pasos y que gracias a la Ley de Cine jóvenes como ella pueden realizar sus películas. “Deseo que el cine dominicano siga creciendo y que cada vez se apoyen producciones con contenido social, porque el cine es también una ventana para vernos reflejados y reflexionar sobre nuestra sociedad”, afirmó.



Mientras continúa cosechando éxito con Jeffrey, Yanillys afina su próximo proyecto, Candy Town, una película que también toca un tema social desde la visión de las protagonistas, cuatro chicas de 16 a 21 años de edad, que buscan libertad e identidad. “Impulsadas ​​por su deseo de salir de esta vida que no tiene futuro para ellas, comienzan a rebelarse”, indica la ficha de la producción.

Filmografía

Yanillys Pérez inició su carreta en el cine como actriz y luego pasó a dirigir dos cortometrajes: “Del otro lado” (2012) y “Techos rotos” (2014).