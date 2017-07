Correo de los lectores

Rol de cada ser humano



Señor director. Con relación al editorial del sábado 1 de julio, comparto este escrito relacionado con la basura y los hombres cuyo empleo es recogerla. Empleo muy mal remunerado, tomando en cuenta que se exponen a diario entre tanta inmundicia y pestilencia, sin ningún tipo de protección, que es uno de los trabajos más importantes que se realizan (de él depende primordialmente nuestra salud y sanidad ambiental) y que muy pocos están dispuestos a realizarlo.



Cada cual tiene un rol que desempeñar, a ellos les ha tocado uno muy difícil, muchos menosprecian y desconocen despectivamente su valor y pocos lo superan en importancia en cuanto a salubridad y a contaminación ambiental se refiere, pues si se tomaran las mejores medidas de prevención de salud y sanitarias y no se recogiera la basura con frecuencia, las epidemias acabarían rápidamente con la población.



A pesar de la forma tan ingrata en que ellos se ganan el pan de cada día, se ven muy entusiastas y hasta sonrientes realizando su labor, se tratan con camaradería entre ellos y se dirigen con amabilidad a las personas que les entregan alguna funda de última hora. Dependiendo del sector donde recojan, se diligencian alguna ayudita vociferando “la basura, la doña”, y si ven que hay restos de construcción o abundante material de desecho, si se han podado árboles etc., tratan de negociar para que se les pague algo extra por esa basura y así repartirse el pago entre ellos, esto debido a la poca remuneración que reciben y a que carecen de supervisión en su trabajo. También debido a esto no se preocupan por los desperdicios que van dejando por la manera descuidada de vaciar los tanques y zafacones, y las calles no quedan todo lo limpias que deberían. Lo cual motiva a que arremetan contra ellos sin ningún tipo de consideración ni respeto, un respeto que ya tienen merecido por el solo hecho de servir de esa manera a la sociedad, y a nuestro hábitat. Sobre todo si tomamos en cuenta que en nuestro país no se les da ningún tipo de instrucción para hacer su trabajo, ni seguimiento a la manera como se conducen. No quiero justificar el descuido, pero es menos justificable el comportamiento irresponsable al desechar la basura en los que poseen algún tipo de instrucción e información sobre la contaminación ambiental y el daño al ecosistema. Este es un trabajo de todos, no solo de ellos y del ayuntamiento. Debemos tomar conciencia e involucrarnos, incluso los niños. En el hogar reducir el consumismo, en las calles, parques, playas…, dar ejemplo de civismo y motivar a los demás.



Si existiera “El día internacional de los recogedores de basura”, no porque fuera a resolverles los problemas, pero un día al año se reconocería la importancia de su labor y los respetaríamos y consideraríamos un poco más, sonriéndoles y dándoles las gracias por el servicio, y honrar su trabajo haciendo una oración de protección, salud y bendición para estos hombres, sus hogares y familias, pidiendo una mejoría en su calidad de vida.

Idalia Harolina Payano Tolentino

Ciudadana