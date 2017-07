Eddy Herrera quiere dedicarle más tiempo a la actuación en el cine

El merenguero dominicano Eddy Herrera pone fin a su ausencia de 10 años en la pantalla grande, de la mano del cineasta Roberto Ángel Salcedo y su nuevo filme Súpero Papá, el cual llegará a los cines el próximo 13 de julio.

En su cuarta participación en la industria cinematográfica -Víctimas del Poder (1998), Éxito por Intercambio (2003) y Mi Novia Está de Madre (2007), el intérprete de “Pégame tu vicio” resaltó que recibió mucho apoyo de Manolo Ozuna para dar vida al licenciado Fernández, personaje que caracteriza en la nueva comedia familiar, donde además participan Denisse Quiñones, Karen Yaport, Cuquín Victoria, Freddyn Beras-Goico, Francisco Sanchís, Juan La Mur y Juan Carlos Pichardo Jr., entre otros. “Me preparé y ensayé mucho, es un papel muy difícil, porque conlleva una forma de hablar y expresar muy técnica. Manolo fue mi guía y profesor, la persona que me ayudó y me llevó a que me saliera todo como ustedes lo verán en la pantalla grande”, dijo el artista a elCaribe.



Eddy Herrera resaltó que aunque no ha tenido que desdoblarse tanto, ya que los personajes que ha interpretado no están totalmente divorciado de él, sí ha sido un reto desligarse de su persona para ser, temporalmente otra.



El merenguero dijo que tiene en su trayectoria unos siete filmes, y que ha tenido que rechazar varias propuestas por cuestiones de tiempo y choques con su agenda artística. Resaltó que no se considera “un actor profesional”, pero que desea recibir otras propuestas.



“Es como un punto y aparte, es otra cosa (el cine) y quién sabe si yo pudiera, en un futuro, trabajar una o dos películas al año. Si hay una buena propuesta, buena historia y buen papel”, sostuvo “El Galán del Merengue”.



Su paso por la actuación inició en el año 1995 cuando participó en el musical West Side Story, con un protagónico que le obligó a tomar clases con el actor estadounidense Gino Montesinos.



En Súper Papá, Eddy Herrera encarna al licenciado Fernández, el abogado de los padres de la difunta esposa de Juan Antonio (Roberto Ángel Salcedo), en su pelea por la custodia de los seis hijos del mismo. Juan Antonio y Rosalyn son padres de cinco niños, pero ella muere en el parto de la sexta hija de la pareja. Los suegros de Juan Antonio (Don Lorenzo y Doña Clara) consideran que él no puede criar a sus propios hijos y contratan al licenciado Fernández para pelear por la custodia y llevárselos a su residencia, en España. Fernández, uno de los mejores abogados de la ciudad, con buena imagen y buenos vehículos, se encuentra en los tribunales con una contraparte encarnada por Manolo Ozuna, que es todo lo contrario a él, desde su mal vestir hasta sus malos hábitos alimenticios.



Eddy “a otro nivel”



Por otra parte, el merenguero dominicano reveló que su nuevo disco lleva por nombre Eddy Herrera otro nivel. El álbum número 13 de su carrera incluye 13 canciones, entre ellas “Tú me tienes mal”, “Tu boquita”, en colaboración con Mozart La Para, y “Ella me gusta”, junto con Vakeró. Siendo esta la primera producción discográfica que trabaja de la mano de la casa disquera colombiana Codiscos, el artista pretende lanzarla en Colombia en la tercera semana de agosto y a final de ese mes en su natal República Dominicana.



Entre la radio y la pantalla



El séptimo arte nacional ha sido una fuente atractiva para varios cantantes dominicanos. Entre los exponentes urbanos que han tenido participación están Melymel (Locas y atrapadas, Misión Estrella, y en agosto estará en Todas las mujeres son iguales), Mozart La Para y El Mayor Clásico (Pueto’ pa’ mí), El Alfa (Voces de la Calle, donde también participa Shellow Shaq). Éste también aparece junto a La Materialista, Mark B y Nipo en Dos policías en apuro.



De los merengueros, Silvio Mora recientemente se estrenó en Misión Estrella, Milly Quezada forma parte del elenco de Yuniol, Tulile demostró sus dotes en la comedia Perico Ripiao’ junto a Fefita La Grande, la cual ha participado en varias cintas; Jandy Ventura en Playball, y Tueska estuvo en El Plan Perfecto.



Otros que han quedado inmortalizados en películas son: Niní Cáffaro en la cinta Un Macho de Mujer, Anthony Ríos en Un lío en dólares, Johnny Sky y Héctor Acosta (El Torito) actuaron en Catastrópico, Isaac Saviñón (Panky) tiene en su filmografía filmes como Una breve historia de amor y Loki 7; Alina Vargas, quien participó en Sanky Panky y ahora en Todas las mujeres son iguales; y Vickiana estuvo en La hija natural.