Estudio sostiene una de cada tres personas tiene obesidad

Un nuevo estudio revela que el 30% de la humanidad padece sobrepeso, un mal global que puede intervenir en el desarrollo de distintas dolencias. Más de 2.000 millones de personas en todo el mundo padecen algún trastorno que, de un modo u otro, está relacionado con el sobrepeso o la obesidad. Esa es la principal conclusión de un estudio publicado en la revista The New England Journal of Medicine, en el que un equipo de expertos de distintas instituciones advierte que los kilos de más aumentan las probabilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes o cáncer, entre otras dolencias.



Es más, de los 40 millones de muertes que los científicos atribuyen a este fenómeno, cerca del 40% afectó a personas con sobrepeso u obesidad, pero que aún no habían sido diagnosticadas como tal. Esto, indican, es una muestra de la preocupante y creciente crisis de salud pública mundial. La causa principal de fallecimiento en personas obesas son las enfermedades cardiovasculares. A diferencia de alguien con un peso normal, el riesgo de sufrir una enfermedad de este tipo se triplica en comparación a una persona obesa.



Así diversos estudios, a lo largo de la historia de la medicina, demuestran que existe un mayor riesgo de padecer cáncer de esófago, colon, recto, hígado, vesícula biliar, páncreas y riñón, mama y útero cuando se es obeso.



El trabajo, que ha sido impulsado por el Instituto de Medición y Evaluación de la Salud, en la Universidad de Washington, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, evalúa distintos datos tomados en 195 países entre 1980 y 2015. A partir de los mismos, se ha podido determinar, por ejemplo, que, entre los estados más poblados, el que cuenta con más adultos obesos en proporción a su población es Egipto –un 35%–. En Estados Unidos, por su parte, vive el mayor número de niños y adolescentes con obesidad o sobrepeso –casi un 13%–. 80 millones de adultos estadounidenses son igualmente obesos. En China, lo son 57,3 millones de personas mayores y 15,3 millones de niños –en la India, el número de menores afectados es de 14,4 millones–. Por el contrario, solo un 1% de pequeños tiene exceso de peso en Bangladesh. Igualmente, apenas un 1% de adultos lo padece en Vietnam.



Según este informe, en España, el 17,8% de los adultos –7,1 millones de personas– y el 8% de los niños tienen sobrepeso u obesidad. “Se trata de uno de los mayores desafíos médicos de nuestro tiempo”, indica en un comunicado Ashkan Afshin, un investigador del Departamento de Salud Global de la Universidad de Washington, que ha coordinado el ensayo.