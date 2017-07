Gastritis, una afección que hay que prestarle atención

Este malestar, si es recurrente y no se atiende a tiempo, puede desencadenar en cáncer estomacal, según los especialistas

04/07/2017 12:00 AM - Jessica Bonifacio

Para sufrir de gastritis no hay edad, porque en cualquier período de la vida una persona la puede padecer, explica el gastroenterólogo Diógenes García, del Centro Médico UCE. La mala alimentación, infecciones causadas por la bacteria Helicobacter Pylori, así como el abuso del alcohol, el uso de medicamentos continuos y el estrés extremo, son algunos de los factores que contribuyen a la inflamación de la mucosa estomacal, lo que puede provocar en el paciente náuseas, vómitos, ardor en la parte superior del estómago, sensación de llenura, falta de apetito, fatiga, entre otros, indica García.



“Si el paciente evita ir a consulta, no se somete a un estudio endoscópico, análisis y tratamientos podría contraer una gastropatía recurrente que, incluso, puede derivarse en cáncer de estómago”, asegura el especialista.



Cuando el paciente decide ir al médico, y es debidamente atendido, puede durar con esta afección, como mínimo, de cuatro a seis semanas. “Durante ese tiempo, la inflación de la mucosa mejorará, sin embargo, hay personas que pueden sufrir gastritis toda la vida, por el uso de medicamentos continuos u otras razones”, explica el doctor.



Tipos de gastritis



El gastroenterólogo manifiesta que la gastritis tiene cura. Lo primero que hay que hacer es determinar su tipo . Por ejemplo, si es hemorrágica, hipertrófica, erosivas, hipertrófica, flemonosa o linfocítica, a través de un estudio endoscópico o histopatología (biopsia).



Gastritis hemorrágica: es aquella que debido al debilitamiento de la mucosa gástrica, la acidez de los jugos gástricos, los cuales son muy corrosivos, irritan las paredes del estómago, causándoles pequeñas úlceras que harán que este tejido sangre y provoque un problema más grave en la digestión, y con ello se produzcan dolores agudos.



Mientras que la atrófica, es una etapa avanzada de desarrollo de gastritis crónica. Hace referencia a la degradación (descomposición) de los tejidos normales de la pared del estómago. Cuando existe gastritis atrófica (después de un proceso inflamatorio prolongado), las glándulas que segregan los jugos gástricos se destruyen y son reemplazadas por un tipo de tejido llamado “conectivo”.



Otro tipo es la erosiva, la cual se caracteriza por la aparición de úlceras (erosiones) en la superficie de la mucosa gástrica. Dependiendo de la gravedad de la ulceración puede ser superficial (leve) o profunda (grave).



Prevención



La prevención de la gastritis, o su sanación, dependerá en gran medida de los hábitos alimenticios que lleve el paciente. Por ejemplo, en la dieta que suministra la gastroenteróloga Jeanette Domínguez a sus pacientes, recomienda que se deben ingerir alimentos a la hora adecuada, porque al pasar de dos o tres horas sin comer podría sentir dolor de estómago y acidez, es la razón por la que hay que ingerir tres comidas, y meriendas entre el desayuno, el almuerzo y la cena.



Otra sugerencia es que no debemos acostarnos hasta pasadas dos horas de haber ingerido alimentos. De igual forma, cocinar y condimentar los alimentos de manera hervida, asados (al horno)al vapor o la plancha y masticarlos bien y lentamente. Evitar fumar y tomar alcohol.



Entre los alimentos que se pueden consumir mientras se padezca esta inflamación, están: papa, ñame, auyama, arroz blanco sin grasa, pan tostado (blanco), bizcocho blanco, lechosa, manzana, pollo hervido o asado, queso de hoja, crema o mozarella, zapote, avena, yautía, mapuey, melón, jugo de pera, melocotón, granadillo, sandía, brócoli, coliflor, vegetales hervidos, pescado, salmón hervido o asado, guineos verdes, gelatina, sopa sin grasa, clara de huevo (hervida), tayota, vainitas, repollo, pepino, zanahoria, remolacha, abundante agua, aceite de oliva, leche descremada, berro, filete de cerdo, jamón de pavo o pollo.

Una de las claves para prevenir o mejorarse de la gastritis, es llevar buenos hábitos alimenticios, como comer cinco veces al día, dejar de fumar y beber.