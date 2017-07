¡Hacia lo verdadero!

En ocasiones la vida no está lista para fecundar tus sueños; otras, tú no estás maduro para procesar las oportunidades que te visitarán. No siempre sucede como quieres, desprecias hoy lo que anhelarás mañana, quebrantas las reglas del corazón, luego solo puedes vivir de canciones que hablan de pedazos rotos, de recuerdos y piezas que tienen el valor único de tus solitarios intereses. Cierto, creer no paga por adelantado, pero tiene el poder de adelantarse a los acontecimientos y probar los zapatos con que transitarás cómodamente el trayecto de tu mejor tiempo! La vida con fe desarrolla la audacia para descorchar el vino con que celebrarás tus estaciones y te enfoca en la visión que abre el alma oportunamente, de manera que sabrás discernir lo pasajero y amar lo verdadero.