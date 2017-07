Kevin Roldán confirma su primer show en Santo Domingo

04/07/2017 12:00 AM - El Caribe

El cantante colombiano Kevin Roldán confirmó el primer concierto que ofrecerá el próximo 28 de julio en el teatro La Fiesta del hotel Jaragua. La noticia fue dada a conocer por el mismo intérprete de música urbana a través de sus redes sociales, donde publicó un video desde la capital dominicana diciendo que ya tenía fecha para compartir con sus miles de seguidores.



Para el evento, la compañía AS Productions prometió “una innovación en efectos visuales con lo último de la tecnología en luces y pantallas”.



El público podrá disfrutar de temas como “Me gustas”, “Ruleta rusa”, “Si no te enamoras”, “Una noche más”, junto a Nicky Jam; “Salgamos”, con Maluma, y Andy Rivera; y “Me hace falta” junto al dominicano Nene la Amenazzy, entre otros.



Anwar Sansur, presidente de AS Productions, informó que ya están a la venta las boletas en las diferentes plataformas de Uepa Tickets a un precio de 2,000 pesos y que incluyen un Open Bar Premium.