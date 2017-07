Acroarte anuncia que juramentará a Emelyn

05/07/2017 12:00 AM - El Caribe

El presidente de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), Jorge Ramos C., dijo que no ha firmado, ni firmará ningún documento jurídico que tenga la finalidad de detener la juramentación de la nueva directiva declarada ganadora por la Junta de Elecciones.

La reacción del destacado periodista ocurre luego de que circulara un supuesto “recurso de revisión” de la Sentencia de Amparo No.037-2017-SSEN-00813, dictada el 23 de junio de 2017 por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la cual les permitió a los miembros “pasivos” votar en las elecciones del 24 de junio de Acroarte, y donde resultó ganadora la periodista Emelyn Baldera.



De esta forma, Ramos negó que el Comité Ejecutivo de Acroarte haya solicitado al abogado Cándido Simó Polanco someter un “recurso de revisión” por ante el Tribunal Constitucional. “Soy respetuoso del proceso electoral y siempre dije que acataríamos la decisión del tribunal, cualquiera que fuera el fallo.



El trabajo de la junta de elecciones que preside José Tejada Gómez, culmina el lunes 31 de julio, como está programado, con el juramento del nuevo Comité Ejecutivo que encabezará la compañera Emelyn Baldera”, expresó Jorge Ramos C. mediante un comunicado. El periodista agregó que “jamás firmaría un documento que vaya en contra de la institucionalidad”.



Ramos precisó que el pasado lunes sostuvo una reunión con la presidenta electa para confirmar la fecha de la fiesta de juramentación, que tendrá lugar el 31 de julio en el Hotel Barceló Santo Domingo (antiguo Lina), para continuar con el calendario de actividades.