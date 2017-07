Cholo Brenes dejó profundas huellas en la industria musical

Decenas de personas han acudido a la capilla B de la funeraria Blandino, de la avenida Abraham Lincoln, donde son expuestos los restos del emblemático promotor de la música dominicana Rafael Antonio “Cholo” Brenes.

El también profesor universitario y sociólogo de 75 años de edad, falleció en la tarde del lunes en la clínica Alcántara y González debido a complicaciones de la diabetes que padecía. Será sepultado a las 11:00 de la mañana de hoy miércoles en el cementerio de la avenida Máximo Gómez.



Desde el lunes, diversas personalidades del arte, el espectáculo y la política, han expresado su tristeza y resaltaron los aportes de Brenes en la industria musical dominicana.



El cantautor romántico Wason Brazobán utilizó su cuenta en Instagram para reconocer que “se fue el más grande productor de artista del país. Gracias por la oportunidad dada en el exitoso Grupo Negros y por creer en mi talento como compositor”.



También Wilfrido Vargas escribió: “Mi dolor por la muerte de un hermano que tanto tuvo que ver conmigo y mi carrera, pero también, porque siento la necesidad de decirle al gremio y a la industria musical nuestra, quien es el personaje del que hablo. Hoy día, en República Dominicana hace falta más productores, y/o empresarios como él. Con su visión para convertir proyectos en fenómenos, cuando se encuentran artistas con el potencial para lograrlo; y que pongan a disposición la experiencia y las habilidades de estrategias necesarias para posicionarlos”, manifestó el merenguero.



Agregó que para un artista es fundamental encontrar una especie de Cholo, que se arriesgue a asumir los desafíos en la magnitud que él los asumía. “De lo contrario debe contar con los medios no sólo económicos sino también a nivel de relaciones humanas dentro del mundo musical y la ‘maquinaria del marketing’ que se necesita para desarrollarlos. Este gran hombre cuando emprendía un proyecto no había descanso en el trabajo. Era algo obsesivo; lo apostaba todo con pasión y entrega. La muerte de Cholo, me invita a hacer un análisis sobre la realidad dominicana (en cuanto al pasado, presente y futuro musical) y me doy cuenta que, lamentablemente, nosotros no tenemos esa cultura, esa visión, esa ambición, esa información, ese arrojo, y ni siquiera ese interés, de trabajar un proyecto artístico como lo hacía Rafael Antonio Brenes, Cholo. Paz a su alma”, concluyó Wilfrido Vargas en un extenso mensaje en Instagram.



Otra de las personalidades que dejaron ver su tristeza a través de los mensajes en las redes fue el cantante Kaki Vargas. Sostuvo que el arte dominicano está de luto, porque “uno de sus grandes arquitectos recibió su carta de partida”. Indicó que son muchos los artistas como él, que deben agradecer a Cholo Brenes, su amor, su profesionalidad y su gran incidencia en el mundo del arte. “En el año 1984-85 mi primer trabajo como cantante profesional lo recibí de manos del súper Rafael Cholo Brenes en la maravillosa orquesta Los Hijos del Rey. Siempre lo recordaremos y agradeceremos. Paz a su alma y brille para él la luz eterna. Dios está siempre con nosotros. Yo le creo a Dios”, recordó.



Roldán Mármol, quien fue el primero en informar el fallecimiento del productor artístico, Roberto del Castillo, Mariano Lantigua, Américo Celado, Juan Carlos Albelo, Rafa Rosario, Johnny Ventura y Vakeró, también se conmovieron por la muerte de Brenes.





Ministro de Cultura aclara retiro de pensión



El ministro de Cultura, Pedro Vergés, negó que durante su gestión se haya retirado una pensión al sociólogo Cholo Brenes, y aclaró que se trataba de un aporte de 25 mil pesos que recibía Brenes de ese ente estatal, y que el mismo le fue adjudicado y también retirado durante la gestión anterior del ministro José Antonio Rodríguez. Vergés dijo que al ver la falsa información en algunos medios remitió una carta explicativa a los familiares de Brenes, a quienes además expresó sus condolencias.