Mamajuana le pide disculpa a Cheddy García

Estados Unidos. Los propietarios de Mamajuana Café se disculparon con la “Mamá del Humor”, Cheddy García, por el incidente ocurrido en el establecimiento con asiento en Patterson.

En un breve comunicado, los socios explicaron que el “malentendido” con la actriz se produjo debido a que “estábamos a capacidad y se debe cumplir con los códigos del departamento de bomberos y policías de la ciudad de Patterson en el Estado de New Jersey”. Cheddy reaccionó molesta, a través de las redes sociales, porque la seguridad del centro de diversión no la dejó entrar, sin especificar las razones. “Querida Cheddy, primero gracias por visitarnos y elegir a Mamajuana Cafe Paterson mientras estabas en la ciudad de New Jersey.



No sabíamos que estabas visitándonos y nuestro equipo de seguridad y servicios al cliente no sabía de tu presencia afuera”, acota el mensaje. En ese sentido, los dueños de Mamajuana externaron su deseo de ver pronto por las instalaciones del centro de diversión a la “Mamá del humor”.