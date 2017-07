Yuri, una diva entre los escenarios y la iglesia

Hace unos años, la cantante mexicana Yuri encontró en la cristiandad, la paz y la armonía que, según dijo, necesitaba en su vida.

Casada con un pastor, la artista no pierde oportunidad para ofrecer detalles acerca de su vida como un testimonio de que es posible ser artista y cristiana que predica a la vez.

“Es difícil, pero no imposible, tener una vida artística y una vida en la iglesia predicando”, dijo Yuridia Valenzuela Canseco, nombre de pila de la intérprete nacida en Veracruz.



A sus 53 años de edad, la voz de temas como “La maldita primavera” y “Detrás de mi ventana” resaltó la importancia que tiene para ella conjugar ambas facetas de su vida y predicar con el ejemplo, no solo para quienes la siguen, sino principalmente para su hija Camila. “Trato de no hacer las cosas que no quisiera que ella haga, como desnudos para revistas, aunque la oferta conlleve mucho dinero, o cualquier cosa. La Biblia dice que cosechas lo que siembras y eso aplica para absolutamente todo en la vida”, agregó.



Durante una visita promocional a la República Dominicana con su nueva producción Primera Fila, la cantante dijo que no busca reconocimiento cuando se refiere a cosas que fueron parte de su vida, como la adicción al sexo, sus revelaciones sobre la época en la que estuvo enamorada de un hombre casado o los momentos que padeció depresión, sino porque considera que muchas veces “el público piensa que los artistas son perfectos, dioses o inalcanzables, que nunca tropiezan ni tienen un lado oscuro”.



“En la actualidad hay muchas mujeres jóvenes que andan con hombres mayores y casados; eso definitivamente no trae buenos augurios a tu vida, porque yo lo viví y me gusta recalcar un poco de donde Dios me sacó”, manifestó. Destacó que ha recibido comentarios de mujeres que se han sentido “tocadas” por su testimonio, lo que la ha llevado a confirmar el poder que tienen las palabras de un artista, tanto para bien como para mal.



Con un entusiasmo sorprendente y enérgica, Yuri llegó al encuentro con la prensa dominicana en una suite del hotel Sheraton y conversó de manera alegre con cada uno de los medios nacionales durante aproximadamente tres horas, recordando con cada uno de ellos que su primera visita a la República Dominicana fue cuando tenía 17 años y triunfar en el escenario no era más que una ilusión.



Por otro lado, indicó que no ha escuchado la versión en salsa de su tema que grabó el dominicano Yiyo Sarante, pero que quisiera oírlo y conocer al salsero.



Yuri se encuentra en el país promocionando su nueva producción discográfica de la mano de Sony Music, en la cual recorre su carrera e incluye duetos con Carlos Vives, con el tema “No tengo dinero” en homenaje a Juan Gabriel; Manuel Mijares (“Esperanza”), Carlos Rivera con el sencillo “Ya no vives en mí” del 2002; y con las agrupaciones Pandora y Matisse. También incluyó una versión del tema “Cuando baje la marea” (1988) en bachata.

“Estoy aquí; no me quise quitar la vida”



La también presentadora y actriz mexicana reveló a la prensa dominicana que le gustaría plasmar en papel como ha salido de momentos difíciles, tanto como artista y como persona, tras atravesar depresiones, ansiedad, medicaciones y afrontar la muerte de su madre, entre otras cosas. Considera que en un libro, el cual no sabe cuándo escribiría, ayudaría a quienes han atravesado o atraviesan situaciones semejantes y no tienen la ayuda que ella tuvo. “Entiendo cuanta gente se está quitando la vida actualmente (…) porque no tienen esa paz, esas herramientas de ayuda. Yo las tengo y estoy aquí, no me quise quitar la vida”, dijo al referirse a la depresión que padeció.