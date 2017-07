El boxeo ha tenido decisiones muy cuestionadas recientemente

Muchos veredictos de los jueces y el trabajo de ciertos árbitros entran en tela de juicio. Los triunfos de Horn y Ward, entre otros, no terminan de convencer

06/07/2017 12:00 AM - Carlos Nina Gómez

No deben aceptarse decisiones “mostrencas” -muy cuestionadas- que pongan en peligro de colapsar al boxeo profesional a nivel mundial, según el criterio de analistas locales e internacionales.

Esto se desprende tras los más recientes fallos -en peleas mundiales- ofrecidos por jueces cuya credibilidad y ética se ponen en el “ojo del huracán”.



Decisiones cuestionadas, y a todas luces divorciadas de la realidad en una pelea mundial, como las que se han registrado en las más recientes carteleras.



En menos de cinco meses jueces (¿?) han apuntado en sus cartulinas dictámenes “mostrencos”, que les han dado las victorias a púgiles que en la práctica fueron los perdedores.



El primer negativo ejemplo en la pelea que por el título mundial supermosca celebraron el nicaragüense Román -Chocolatito- González y el tailandés Srisaket Sor Rungvisai.

Protagonizaron 12 violentos asaltos, pero Sor Rungvisai conectó muchos golpes ilegales y hasta con su dura cabeza produjo serias heridas a Chocolatito González.



A pesar de todas esas infracciones, en ningún momento el árbitro sancionó al tailandés, mientras que el nicaragüense, con un fino boxeo, depurada técnica y guapeza, siempre salió mejor en cada round.



Al término del combate, la esquina de Chocolatito González, y la prensa, solo esperaban el anuncio del locutor del ring para comenzar a celebrar, pero no. Anunciaron que el tailandés había ganado por decisión mayoritaria y de esa manera Chocolatito González perdió el invicto y el cetro de las 115 libras.



Y otro fallo cuestionable, producto de una decisión también mostrenca de los tres jueces, fue la que ocurrió en el combate entre Sergey Kovalev, de Ucrania, y el estadounidense Andre Ward. Con esta decisión Ward se coronó campeón mundial de los semipesados.

Ante esto, el Consejo Mundial de Boxeo al considerar que el veredicto estaba cuestionado, ordenó una revancha la cual era reclamada por los apoderados del ucraniano.



Los analistas afirman que producto de un mediocre trabajo del árbitro Tony Weeks, el peleador estadounidense volvió a recibir un regalo: victoria por nocaut técnico en el noveno round.



También hay que recordar la pelea que el dominicano Ignacio Espinal protagonizó con el mexicano Miguel Canto, en 1975. Este fue claramente ganado por el cibaeño, pero en las cartulinas de los tres jueces anotaron un “empate”.



Otro púgil criollo que se vio afectado por una “rara” actuación de un juez, ocurrió el 1 de julio de 1976 en una pelea mundial celebrada en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo.



En la ocasión el quisqueyano Juan Guzmán le disputaba el cetro mundial minimosca al panameño Jaime “El Cieguito” Ríos. En el octavo asalto, cuando Guzmán tenía nocaut a Ríos, detuvieron las acciones. Duró más de 30 mintos detenida la pelea.



Pero cuando se reanudó la pelea, Guzmán siguió su dominio. Al final se produjo la decisión, que debió ser unánime a favor del dominicano, pero uno de los tres jueces, el venezolano Isidro Rodríguez, votó a favor del panameño...¡aunque por decisión dividida Guzmán ganó el combate y el cetro mundial de las 108 libras!



El mal veredicto más criticado



La madrugada del dos de este mes, en Australia, se produjo otro dictamen incorrecto en la pelea entre Manny Pacquiao y Jeff Horn por el título welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).



Los expertos precisan que ese veredicto, que favoreció al australiano Horn -como un regalo caído del cielo- es otra “mancha” que desprestigia al boxeo.



Y una vez más, agregan, los jueces, de manera irresponsable, se “equivocan” al dar una decisión unánime que dejó absortos a todo el universo del boxeo...¡hasta a las más de 50,000 personas presentes en el coliseo que sirvió de escenario a la reyerta!

Waleska Roldán, Chris Flores y Ramón Cerdán fueron los oficiales que marcaron en sus cartulinas la pírrica victoria de Horn...votaron así: 117-111 y 115-113.



Los analistas dicen que, además el tercer hombre del cuadrilátero, Mark Nelson, fue un “desastre”. Violentó de manera increíble su trabajo en razón, principalmente, de que nunca le llamó la atención al australiano quien se pasó toda la pelea metiendo cabezazos y codazos lo que ocasionó serias heridas al filipino.



Los expertos proclamaron que la prueba más fehaciente de que el veterano púgil filipino fue despojado, claramente, de una auténtica victoria, lo revelan las estadísticas de la pelea y que dio a conocer el sistema Compubox. Y los informan: Golpes lanzados por Horn: 667, pero solo conectó 93 (para un 13%); golpes lanzados por Pacquiao 574, conectó 183 (para un 32%).



Pero los oficiales no valoraron estos científicos detalles.