Rinden último adiós a Cholo Brenes

06/07/2017 12:00 AM - El Caribe

Familiares, amigos y artistas rindieron homenaje al empresario musical Rafael “Cholo” Brenes, quien fue sepultado ayer en el cementerio municipal de la avenida Máximo Gómez. Rafael Andrés Brenes Guridi, nombre de pila del destacado manejador artístico, falleció el pasado lunes a causa de un infarto, y fue velado en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, hasta las 11:00 a.m. del miércoles, donde Roldán Mármol, Kaky Vargas y José Duluc le realizaron un homenaje.



Una larga lista de personalidades de la industria discográfica han lamentado el fallecimiento de esta lumbrera del mundo del entretenimiento.



Domingo Bautista se desahoga



Ayer, el destacado presentador Domingo Bautista encendió las redes sociales con un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que definió como “falsas lamentaciones” las de muchos artistas. “Una vez más, con el fallecimiento de Cholo Brenes se ponen de manifiesto todas las falsedades, hipocresías y el oportunismo de muchas personas del entorno artístico y social que solo aparecen para buscar sonido cuando se produce la muerte de una persona connotada del medio público. Generalmente, los que así actúan nunca asumieron una actitud solidaria ni de aliento en los momentos difíciles de su existencia”, dijo.



Consideró que “Cholo Brenes fue el artífice de las carreras artísticas de muchos que hoy son millonarios que no fueron solidario con él y ahora falsamente dicen estar tristes y apenados con su partida, todo eso es falso y desfachatez propia de los farsantes que abundan en todos los niveles de esta sociedad. Muchos de los que dicen hoy lamentar su muerte, debieron ir en su auxilio y no lo hicieron, siendo indiferentes a sus necesidades personales y de salud. Ni siquiera el estado, donde se despilfarran los recursos públicos tuvo una acción de protección a un hombre que hizo los mejores aportes a la proyección del arte popular dominicano.

Tengo mi alma en paz porque en lo posible creo haber correspondido al amigo y compañero de la promoción artística a quienes muchos con posibilidades ignoraron”, puntualizó en el extenso mensaje.