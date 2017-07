Dice es hora de limitar la cantidad de médicos

La ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino, dijo ayer que llegó la hora de revisar junto al Ministerio de Educación Superior, el número de médicos que las universidades deben formar, de conformidad con las necesidades del país y en función a la cantidad de habitantes. La funcionaria dijo que anualmente egresan de las universidades más de tres mil médicos que el Estado no está en capacidad de contratar, contrario a lo que ocurre con el número de enfermeras graduadas, que están por debajo de lo que se necesita.



La funcionaria dijo que también es tiempo de que las universidades formen adecuadamente a los profesionales médicos y aseguró que el Examen Único de Competencias que se pretende introducir por ley, obligará a las academias a esforzarse por reclutar a profesores competentes como docentes, de manera que los médicos salgan bien preparados.



Durante una visita a la comisión de salud de la Cámara de Diputados, Guzmán Marcelino dijo que respalda en toda su extensión el referido proyecto ya que favorecerá a los recién graduados que no deberán esperar una pasantía para recibir su exequatur y podrán optar por la residencia médica.



Afirmó que la Ley de Pasantía Médica que rige en el país desde el 1967 ya carece de validez pues cuando se promulgó respondía a la necesidad de que los médicos fueran al interior del país a prestar sus servicios, ante la existencia de una sola escuela de Medicina en la universidad estatal.



Sobre el particular, la directora de Residencias Médicas del Ministerio de Salud, Carolina de la Cruz, dijo que es evidente que un médico pasante no puede estar al frente de un hospital y que actualmente se están formando cuellos de botella con médicos que tienen hasta dos años para obtener una licencia que los habilite para el ejercicio.

Limitarán la venta de productos en gimnasios

Asimismo, Guzmán Marcelino dijo que el Ministerio de Salud comenzará a decomisar los productos adelgazantes y energizantes que se venden en los gimnasios y que no están dentro de la resolución emitida recientemente con los productos de libre venta sin receta. Este y otros temas fueron discutidos por la Comisión de Salud que preside el diputado Juan Carlos Quiñónez.