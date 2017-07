Moca recordará ajusticiamiento de Lilís con obra teatral “Jacobito”

07/07/2017 12:00 AM - El Caribe

Provincia Espaillat. La obra “Jacobito”, basada en las entrevistas de la periodista Virginia Elena Ortea, estará en escena el 28 de julio en el Teatro Don Bosco, en el marco del 118 aniversario del ajusticiamiento del tirano Ulises Heureaux (Lilís). La pieza, una iniciativa del senador José Rafael Vargas, relata la historia de Jacobito de Lara, quien disparó al dictador, y luego fue verdugo de su novia, la distinguida mocana Emilia Michel.



De acuerdo a los responsables del montaje, la propuesta teatral “busca mostrar cómo la sociedad incita a los jóvenes a la violencia, validando ésta como una cualidad admirable de la masculinidad”. “Si el ejercicio de la violencia resultare en hechos trágicos, la sociedad condena al atacante quien paga él solo las consecuencias, no obstante recibir un trato comprensivo ante su comportamiento. Esto no es frecuente en otros países, incluso latinoamericanos. Más bien, es síntoma de que modelos sociales primitivos aunados a una falta del desarrollo de otras habilidades para la solución de conflictos. Con más de cien años de diferencia, la situación no ha cambiado mucho en la esfera doméstica aunque sí en la política”, expresan.



“Jacobito aspira a poner este tema sobre el tapete, a la vez que muestra la fascinante y trágica historia de un joven mocano que jugó un rol crucial en la historia dominicana, solo para pagarlo con una tragedia personal”, agregó.



La obra, que estará en escena a las 7:30 de la noche, se desarrolla en el contexto de una celda. La escenografía presenta un lado histórico, donde vive el Jacobito de Lara real, y un lado moderno, donde guarda prisión un joven de estos tiempos quien comparte con Jacobito una historia muy similar. El Teatro Don Bosco, está ubicado en la calle Corazón de Jesús, Moca, provincia Espaillat.