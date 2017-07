Pintura de Silvano Lora se deteriora

07/07/2017 12:00 AM - Diana Rodríguez

La obra artística del fenecido Silvano Lora plasmada en el voluminoso tanque y en dos paredes de la sede de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) se diluye con el pasar de los años. La pintura que data de 1999 alusiva a la vida marina ha perdido brillo y color y el óxido ha borrado el diseño en la parte superior del tanque de 30 metros de altura y 26 de ancho.



Al ser cuestionado sobre esta situación, el subdirector de Operaciones de la CAASD, Luis Salcedo, dijo que la entidad ha evaluado la restauración de los murales pero buscan un personal capacitado.



“Hemos tenido propuestas de restaurar esa pintura, pero se trata de una obra de arte de la propiedad intelectual de Silvano Lora, por lo que no podemos poner a cualquier persona a restaurarla”, sostuvo. Informó que pintores de los que trabajaron en esta obra han manifestado interés en participar en la restauración de la pintura. La institución desconoce el gasto que conllevará hacer este trabajo.



“Antes de que la CAASD tome alguna decisión en ese sentido tiene que estar segura de que eso va a quedar igual que como está. No queremos arriesgarnos a poner a alguien que desnaturalice el concepto de la pintura”, agregó. Aseguró que el tanque de acero, que suple de agua potable a una parte del sector Arroyo Hondo como a la sede de la CAASD se mantiene operando con normalidad. La vistosa pintura que ya tiene 18 años nunca ha sido restaurada. Anteriormente, el tanque estuvo pintado de azul “cielo”, color que representa la institución. Del deterioro no escapan los dos murales plasmados en paredes laterales de la entidad ubicada en la avenida Euclides Morillo. Uno de estos refleja la sequía en la tierra y el otro la vida en el mar. La obra se realizó cuando Euclides Sánchez dirigía la institución responsable de garantizar el agua potable a la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Un pintor motivado por los cambios de su país

Considerado como un ícono del arte criollo, Silvano Lora se destacó en las luchas sociales de la segunda mitad del siglo XX. Según indica la Enciclopedia de Historia y Cultura del Caribe en su página web, en 1951 realizó su primera exposición en la Alianza Francesa. Estando en contacto directo con las vanguardias del momento estimula su interés por las fórmulas innovadoras.