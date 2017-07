Promueven cambios en consumo del tabaco

07/07/2017 12:00 AM - El Caribe

El Global Forum on Nicotine, congregó a científicos de más de 25 países en un evento celebrado en Varsovia, capital de Polonia, como parte de los esfuerzos de la industria tabaquera mundial por hacer un cambio en la comercialización del tabaco. La actividad tiene como objetivo promover el cambio del cigarrillo convencional hacia el cigarrillo electrónico, que no produzca los daños y enfermedades que se asocian al consumo del cigarrillo tradicional.



Los científicos que asistieron al encuentro, aprovecharon para realizar una visita a la ciudad Suiza de Neuchatel, a las instalaciones de un laboratorio de investigación, que reúne a un grupo de científicos dedicados a lograr lo más avanzado en el campo “de productos de riesgo reducido con el tabaco o cigarrillos electrónicos”.



En particular, trabajan en la elaboración de los dispositivos “heat-not-burn”, que solo calientan a muy baja temperatura el tabaco y producen un vapor que contiene menos toxinas que el humo del cigarrillo tradicional.