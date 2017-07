Radhamés Segura dice es inocente y que no se retraerá del proceso

El exvicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Radhamés Segura, solicitó este viernes a los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que le otorguen libertad pura y simple, porque es inocente de los hechos que se le imputan y aseguró que no se retraerá del proceso.

Segura, a quien le fue impuesta medida de coerción consistente en tres meses de prisión domiciliaria, resaltó que es el más interesado en que el proceso llegue hasta las últimas consecuencias, “para demostrar mi inocencia frente al país, frente a todos los dominicanos y frente a Dios”.

Agregó que es cierto que ha estado con una enfermedad delicada desde hace tiempo y que ha evolucionado satisfactoriamente, pero que no es por esa razón que está pidiendo su libertad pura y simple.

“La estoy pidiendo porque soy inocente, porque no he hecho nada malo, porque no he cometido ningún acto de corrupción y por lo tanto tengo el derecho como cualquier dominicano, a exigir mi libertad y mi hoja de servicio frente al país, en defensa del interés nacional pone de manifiesto que eso es lo que yo he hecho siempre.

Reiteró que lo de su enfermedad es cierto, pero que también es cierto que su solicitud de libertad se debe fundamentalmente a que es inocente.

Previamente sus abogados, Manuel Ulises Bonelly Vega, Ángel Delgado Malagón y Nasin Rodríguez Almánzar, presentaron sus conclusiones y solicitaron a los jueces la revocatoria de la resolución a través de la cual se le impuso coerción y la forma en la cual fue arrestado.