Ylsa Moreno, un talento que sale del anonimato

El mundo de la música goza de la unión de géneros y artistas que han hecho de las fusiones la sensación del momento en la industria, especialmente las que mezclan el género urbano con el pop.

Es precisamente el auge de música urbana con toques pop lo que lleva a la cantante y compositora dominicana Ylsa Moreno a cumplir uno de sus sueños con el concierto “Reggaetón acústico”, en el que abarcará un repertorio de canciones actuales, acompañada de su guitarra.



“El reggaetón que se produce y se escucha hoy en día no es igual al de antes. Ahora está siendo fusionado con elementos pop y eso lo hace un género ‘más cantable’ que, además, se presta muy bien para hacer versiones acústicas”, dijo la novel cantante a elCaribe. “Siento que son canciones que pudieran ser un tema pop”, agregó.



En el concierto que ofrecerá hoy en Cinema Café, a las 9:00 de la noche, la también actriz teatral incluirá temas de Nicky Jam, J Balvin, Maluma, CNCO, Don Omar, Sharlene Taulé y Dany Ocean, entre otros que le han sido solicitado a través de sus redes sociales. Contará también con la participación de JJ Sánchez.



Moreno explicó que en el cancionero, que sobrepasa los 20 temas, no faltará “Despacito”, ya que fue la publicación de su versión acústica el punto de partida para esta idea.

“Colgué en mis redes un cover con mi versión acústica del tema de Yankee y Fonsi. Sabía que iba a gustar, pero nunca imaginé que generaría esto y tanta receptividad. El video lo vio Rafael Duquela, de RD Events, y me contactó para embarcarnos en este proyecto, un concierto reggaetón en mi propio estilo, con mi guitarra”, manifestó.



Ylsa Moreno, quien además toca piano, guitarra y ukelele, consideró que el auge que están teniendo algunos artistas pop en el país actualmente se debe al esplendor de las redes sociales, que han permitido que los métodos de promoción sean más directos entre el artista y el público, además del contacto entre ellos.



Aunque hasta el momento se ha enfocado en realizar covers de canciones en español, inglés, francés y portugués, dijo que ya se siente lista para presentar sus composiciones, por lo que ya grabó su primer tema inédito, “Fuera de contexto”, y una colaboración con el también artista pop domincano Luc Days, “Asseyez vous”. Próximamente lanzará junto a la casa productora Caribbean Sounds el tercero, “Ya no más”.



Adelantó que tiene en carpeta 10 canciones inéditas de su autoría que piensa grabar próximamente.



Recibiendo la influencia de artistas como Ximena Sariñana, Carla Morrison, Natalia Lafourcade y Shakira; Ylsa, quien es mercadóloga de profesión (profesión que ejerció en Multimedios del Caribe), con preparación en música y canto lírico, se sumará a los artistas nacionales que han pasado por Berklee College of Music, de Boston, donde realizará un curso de verano.

Inició a los 9 años en el teatro musical

Ylsa Moreno inició en la música de la mano del maestro Amaury Sánchez, tras ser elegida en una audición para el musical “La novicia rebelde”. Ha participado en otros como “Mis canciones favoritas”, “Cenicienta” y “Hairspray”. En ese sentido, consideró que, a su entender, “actualmente no se está realizando tanto teatro musical como antes. Me hace falta tanto estar, como ir a verlos”.