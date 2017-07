Leopoldo López: Mantengo firme mi oposición al régimen venezolano

CARACAS — El dirigente opositor Leopoldo López, beneficiado con el arresto domiciliario luego de más de tres años en una prisión militar, dijo el sábado que no tiene intenciones de claudicar en su lucha y mantiene firme su oposición al régimen.

Horas después de regresar a su casa en el vecindario exclusivo de los Palos Grandes, en el este de la capital, López apareció muy sonriente en la puerta vistiendo camisa blanca, agitando una bandera venezolana y alzando el brazo derecho para saludar a centenares de seguidores, muchos de los cuales lanzaron sus gorras tricolores hacia la casa.

“Mantengo firme mi oposición a este régimen y firme mi convicción de luchar por una verdadera paz, convivencia, cambio y libertad”, dijo López en un comunicado leído por el presidente del Congreso, Freddy Guevara.

Añadió que no tiene “voluntad alguna de claudicar en mi lucha” y que está dispuesto a “correr el riesgo de volver a una celda en (la cárcel de) Ramo Verde”.

Por su parte, Guevara dijo que mañana, al cumplirse 100 días de las movilizaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, “volvemos a la calle para luchar por el cambio de Venezuela y llamamos a todo el pueblo a participar en el gran plebiscito nacional para decidir el futuro del país el próximo 16 de julio”, convocado por la oposición para reclamar que militares y funcionarios se sometan a la Constitución de 1999 y preguntar a la gente si apoya o no la constituyente.

Para hacer frente a la crisis desatada por las movilizaciones, Maduro convocó a inicios de mayo a una Asamblea Nacional Constituyente, cuyos 545 miembros sectoriales y territoriales serán elegidos el 30 de julio para reescribir la carta magna.

La oposición no inscribió candidatos y descartó su participación en el proceso que ha calificado de "fraude constitucional" porque no se llamó un referendo consultivo previo a la activación de la iniciativa.

El máximo tribunal dijo en un comunicado que otorgó el beneficio de casa por cárcel a López, exalcalde del municipio capitalino de Chacao, como “medida humanitaria” debido a su "situación de salud".

La medida fue acordada por el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, quien decidió evaluar el caso "en virtud que existían serios señalamientos de irregularidades" en la distribución del expediente y por información recibida sobre la "situación de salud" del político, agregó el escrito.

“Esta es una capitulación importante del gobierno venezolano”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch. Dijo que es una señal de que las masivas protestas callejeras, así como los llamados de los líderes democráticos de toda América Latina para poner fin a la represión, están teniendo “un impacto”.

La oposición ha pedido la liberación de decenas de activistas que consideran prisioneros políticos como condición para iniciar conversaciones encaminadas a resolver una crisis política que ha dejado más de 90 muertos y cientos de heridos. López, el más prominente y desafiante de los que estaban tras las rejas, siempre fue visto como la última persona que probablemente pudiera salir de la cárcel en caso de cualquier capitulación del gobierno.

Hace dos semanas, Lilian Tintori, esposa del dirigente, difundió un video en el que se escucha una voz, que presuntamente es la de López, gritando a distancia desde su celda "¡me están torturando, denuncien!". Las autoridades no respondieron sobre la denuncia.

Tintori indicó a la prensa que por varias semanas le impidieron visitar a su esposo luego que se difundió a comienzos de junio un vídeo en el que opositor hablaba desde su celda y pedía a los venezolanos mantenerse en las calles y a los militares rebelarse contra el gobierno.

La esposa del dirigente también confirmó el mes pasado que el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, la ex canciller Delcy Rodríguez y su hermano, el alcalde de Caracas Jorge Rodríguez, se reunieron con López en la prisión y le hablaron sobre la posibilidad de darle el beneficio de casa por cárcel, pero que él descartó esa propuesta alegando que primero debían salir los casi 400 presos políticos y que el último sería él.

En el vídeo que se difundió en junio, se observaba a Lopez, vistiendo una camiseta blanca, con una cruz colgada en su cuello, con contextura delgada pero en forma.

El exabogado de Lopez, Enrique Sánchez Falcón, dijo a The Associated Press que las condiciones de arresto domiciliario de López dependerán de lo que defina el juez ejecutor de la medida, pero precisó que de acuerdo con lo que prevé la legislación venezolana, el dirigente deberá permanecer en su vivienda bajo vigilancia de los cuerpos de seguridad y con las visitas restringidas.

La Comisión Nacional por la Verdad, la Justicia y la Atención a las Víctimas y la Paz, un organismo oficial, dijo el sábado en un comunicado, que difundió la excanciller Rodríguez en su cuenta de Twitter, que se exhortó al sistema judicial a "evaluar la aplicación de fórmulas alternativas a la privación de la libertad" de las personas que se encuentran detenidas o condenadas, pero no ofrecieron detalles de los detenidos que podrían ser beneficiadas.

Uno de los abogados de López, Javier Cremades, consideró la medida otorgada a López como un "paso adelante" y atribuyó la decisión como un "gesto de debilidad del régimen de (Nicolás) Maduro y de fortaleza de la oposición".

En declaraciones a The Associated Press, Cremades aclaró que el beneficio de "casa por cárcel" significa que López debe cumplir el resto de su condena en su domicilio, del que no puede salir.

El dirigente opositor Henrique Capriles tuiteó: "Nos da gran alegría que Leopoldo López esté en su casa con su familia !Tiene que darse su libertad plena como a todos los presos políticos!". La coalición opositora había pedido la liberación de todos los presos políticos como parte de un conjunto de exigencias para cesar las manifestaciones contra el gobierno.

El exsecretario de Unasur y expresidente colombiano Ernesto Samper dijo a The Associated Press que la medida de López contribuirá a que se "abran espacio para seguir buscando una concertación" y se logre unas "elecciones democráticas, pacíficas y transparentes".

López fue detenido en febrero de 2014 en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas y un año después fue condenado a casi 14 años de prisión, acusado de promover unas violentas protestas callejeras en la capital que dejaron tres muertos y decenas de heridos.

En febrero pasado el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la condena de López por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir. El opositor y sus abogados siempre negaron las acusaciones y denunciaron que era un "preso político" del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Durante los tres años y medio que López estuvo en la cárcel solo le permitieron las visitas de sus abogados, familiares, algunos dirigentes opositores venezolanos y de Rodríguez Zapatero. Los ex presidentes Felipe González, de España; Andrés Pastrana, de Colombia; Jorge Quiroga, de Bolivia y Sebastián Piñera, de Chile, intentaron visitar al dirigente pero las autoridades no les dieron acceso a la cárcel.

Los partidarios de Maduro dijeron que la decisión de ninguna manera exonera a López o a la oposición de sus intentos de desestabilizar al gobierno. “Pdte @NicolasMaduro siempre ha hecho llamado a La Paz y el diálogo. La derecha siempre lo negó. Pero el Diálogo siempre da resultados”, tuiteó el ministro de Información, Ernesto Villegas.

“Ojalá en sus nuevas condiciones @leopoldolopez llame a la reflexión a sus aliados y seguidores para que abandonen la violencia”, agregó.