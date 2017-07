Obras Públicas tomó el control de la limpieza en puentes peatonales

“Nosotras estamos aquí arriba de 8 de la mañana a 4 de la tarde recogiendo cualquier basura que tiren la gente, para eso nos están pagando”, comenta una empleada de Obras Públicas mientras daba mantenimiento al peatonal del Kilómetro 9 de la autopista Duarte. La joven (reservamos su nombre), forma parte de las brigadas femeninas que ha dispuesto el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en estos cruces peatonales desde los últimos dos meses.

En un recorrido por los 20 peatonales con mayor visibilidad del Gran Santo Domingo se observó una buena higiene en estos espacios públicos.



Desde “El 9” de la Duarte, donde nace esta autopista, hasta Los Alcarrizos, hay una distancia de siete kilómetros. En este trayecto fueron construidos seis pasos peatonales.

De acuerdo con Meleidy Valdez, que coordina el mantenimiento de los peatonales en esta zona, y quien se encontraba en el terreno, 13 mujeres se encargan de la limpieza de estos 6 puentes.



Estos cruces se ubican específicamente en los kilómetros 14, 13, 11 y 9 de la autopista que conduce a la zona norte del país. También han sido acondicionados los asientos de acero colocados en la acera oeste-este.



Algunos peatonales están siendo liberados de la arrabalización que generan las ventas ambulantes, como pasa con el que está ubicado en los kilómetros 9 y 14 de la autopista Duarte, que hasta hace unos días obstruía la movilidad. Sin embargo, la situación de caos persiste en los alrededores del ubicado próximo a la parada del Metro María Montez.



En buenas condiciones están los 10 puentes construidos en la avenida John F. Kennedy, desde la Fernando Arturo Defilló hasta el puente Francisco Rosario Sánchez (antigua 17).

En el viaje a Santo Domingo Este, notamos un adecuado mantenimiento en los tres peatonales principales de la autopista Las Américas, ubicado específicamente en las proximidades de Villa Olímpica, bomba Total y el hospital Darío Contreras.



En perfecta condiciones se encuentra el puente de la avenida Máximo Gómez, próximo a la estación del Metro que lleva este mismo nombre. Otro que no presenta cúmulo de basura es el que fue levantado en la cercanía a la parada Hermanas Mirabal en el municipio Santo Domingo Norte.



La residente Marte Núñez repudió la práctica de algunos ciudadanos de tirar desechos sólidos en los espacios públicos. “Hay gente abusadora que tiran basura disque porque hay quien la recoja. Eso no está bien”, opinó.



Según empleadas de la brigada de limpieza, por hacer este trabajo Obras Públicas les paga un salario de 15 mil pesos mensualmente.



Una tarea de los gobiernos locales



Velar por la conservación y mantenimiento de las calles, avenidas y peatonales es una responsabilidad de los ayuntamientos para ello cuenta con un departamento. No obstante, los cabildos han descuidado este deber. En este recorrido que incluyó la supervisión de dos decenas de cruces peatonales notamos que la estructura metálica del puente ubicado en la intersección Máximo Gómez con John F. Kennedy presenta deterioro, es decir algunas de sus partes lucen oxidadas.



Usuarios advierten que no dar mantenimiento continuo a esta obra es arriesgarse a que llegue a las condiciones de descalabro que exhibe el puente ubicado en la Ortega y Gasset, frente al hospital de Las Fuerzas Armadas.