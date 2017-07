Salerm lanza línea de colores para el cabello

08/07/2017 12:00 AM - El Caribe

Salerm Cosmetics, lanzó HD-Colors, una coloración novedosa, desarrollada a partir de los últimos avances en colorantes capilares y tecnología del color. Este nuevo sistema de coloración para el cabello ofrece un sistema sin mezclas, con tonos de alta definición, que mantiene el pelo más vivo que nunca antes, explicó Fredy Santos, director de Salerm Cosmetics RD, durante la presentación del nuevo producto.



Indicó que Colorantes Full HD, High Definition Color System es la primea coloración que cuida y repara la fibra capilar, ya que no contiene amoníaco, ni sustitutos, no tiene ph alcalino y no precisa de oxidantes.



Agregó que la coloración HD esta basada en los nuevos pigmentos Full HD de alta densidad, que aportan una extrema nitidez y resolución del color, además posee una tecnología de vanguardia, que utiliza colorantes con efectos magnético, los cuales son atraídos físicamente hacia la cutículla y el interior del cabello, donde se fijan fuertemente para un resultado perfecto de larga duración e intensidad, hasta 45 lavados.