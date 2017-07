Alejandro Fernández entre éxitos y “confidencias”

Alejandro Fernández sorprendió, la noche del sábado, al público dominicano y no fue precisamente por su repertorio de éxitos ni su ajustado traje de charro, sino por su imagen y físico contrario a como se le ha visto en los últimos meses a través de las redes sociales.

“El Potrillo”, como se le llama, llegó al Estadio Olímpico elegantemente vestido, peinado, sin barba y sonriente, donde empezó a revelar su cancionero; y aunque la desatinada y nada estratégica ubicación de la prensa no permitía ver mucho, el artista mexicano hizo lo suyo y deleitó a los presentes sin mucho rodeo.



“Cóncavo y convexo”, “Estuve” y “Qué voy hacer con mi amor” atrajeron a los que se quedaron a esperarlo, y de inmediato saludó diciendo “muy buenas noches Dominicana. Qué placer volver con ustedes con esta producción Confidencias”, manifestó el artista en referencia a su último show en país, el cual realizó en junio del 2016 en el marco de dicha gira.



Alejandro Fernández no se arriesgó y de inmediato se acogió a recorrer su carrera. Temas como “Hoy tengo ganas de ti”, “Me dediqué a perderte”, “Si tú supieras”, “No sé olvidar”, “Se me va la voz” y “Canta corazón”, se hicieron presente.



Jugando entre románticas y rancheras, el intérprete de “Niña amada mía” agregó otras “Mátalas”, “Qué lástima”, “Cascos ligeros”, “Abrázame” y “Tantita pena” para mantener coreando y aplaudiendo a los presentes.



“Gracias República Dominicana por un concierto inolvidable como este amanecer”, escribió la mañana del domingo en su cuenta de Instagram.



Alejandro Fernández fue el artista internacional que coronó la cartelera de artistas de “Viva la música”, la celebración de los 20 años de Grupo Telemicro. Aunque la misma fue segmentada por géneros, el urbano se adueñó del público de una forma tal que tras dicho segmento, muchos empezaron a retirarse del lugar. El Mayor Clásico y Don Miguelo lograron sobresalir del grupo de urbanos que también incluyó a Mark B, Shadow Blow (quien cantó con 15 mujeres de la Orquesta Filarmónica Quisqueya), El Alfa, Musicólogo y a Carlitos Wey con los temas de Los Teke Teke.



El género salsa le continuó en popularidad siendo el segundo renglón más aplaudido. Yiyo Sarante fue quien se llevó el protagonismo así como Miriam Cruz y Joe Veras en el turno de los merengueros y bachateros respectivamente.

Otros artistas



Variedad musical. En el evento gratuito también participaron María Díaz, Krispy, Chiquito Team Band, Revolución Salsera, The New York Band, la Coco Band, Divas by Jiménez, Teodoro Reyes y Leonardo Paniagua. La apertura estuvo a cargo de los urbanos Bullin 47, Ceky Viciny, Químico Ultramega y Heidy Brown, entre otros.